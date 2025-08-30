WSJ назвало головні причини чому план Трампа відірвати рф від Китаю приречений

Лідери Китаю, рф та Індії на зустрічі вирішуватимуть, як реагувати на нову політику США, пише видання.

Непередбачувана зовнішня політика президента США Дональда Трампа, зокрема його тиск на інші країни тарифами й намагання зблизитися з росією, мимоволі посилює позиції Китаю на міжнародній арені. Тим часом москва, ослаблена війною та санкціями, стає дедалі залежнішою від китайської підтримки, що робить перспективи розриву російсько-китайського партнерства малоймовірними.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання нагадало, що у наближчі дні в Китаї зустрінуться лідери трьох із чотирьох наймогутніших держав світу, щоб обговорити, як реагувати на потрясіння міжнародного порядку, спричинені четвертою могутньою країною - США під керівництвом Дональда Трампа.

Китайський лідер Сі Цзіньпін прийматиме у себе російського правителя путіна, з яким останнім часом намагається зблизитися американський президент Трапм, та прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді, чия країна нещодавно потрапила під американські каральні тарифи, зауважується у статті.

На думку журналістів, саміт у Китаї, до якого також приєднаються лідери Туреччини, Індонезії, Пакистану, має на меті продемонструвати економічну й політичну вагу Пекіна.

Зазначається, що з погляду Китаю, час для такого дипломатичного заходу обрано ідеально. Це відбувається саме тоді, коли адміністрація США розчарувала союзників, особливо в Азії, жорсткими тарифами та водночас шукає шляхи до зближення з росією. Також непередбачувана зовнішня політика Трампа підживлює сумніви партнерів США в надійності американських гарантій безпеки.