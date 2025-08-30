WSJ назвало головні причини чому план Трампа відірвати рф від Китаю приречений
30 серпня 2025, 18:22
Лідери Китаю, рф та Індії на зустрічі вирішуватимуть, як реагувати на нову політику США, пише видання.
Непередбачувана зовнішня політика президента США Дональда Трампа, зокрема його тиск на інші країни тарифами й намагання зблизитися з росією, мимоволі посилює позиції Китаю на міжнародній арені. Тим часом москва, ослаблена війною та санкціями, стає дедалі залежнішою від китайської підтримки, що робить перспективи розриву російсько-китайського партнерства малоймовірними.
Про це пише The Wall Street Journal.
Видання нагадало, що у наближчі дні в Китаї зустрінуться лідери трьох із чотирьох наймогутніших держав світу, щоб обговорити, як реагувати на потрясіння міжнародного порядку, спричинені четвертою могутньою країною - США під керівництвом Дональда Трампа.
Китайський лідер Сі Цзіньпін прийматиме у себе російського правителя путіна, з яким останнім часом намагається зблизитися американський президент Трапм, та прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді, чия країна нещодавно потрапила під американські каральні тарифи, зауважується у статті.
На думку журналістів, саміт у Китаї, до якого також приєднаються лідери Туреччини, Індонезії, Пакистану, має на меті продемонструвати економічну й політичну вагу Пекіна.
Зазначається, що з погляду Китаю, час для такого дипломатичного заходу обрано ідеально. Це відбувається саме тоді, коли адміністрація США розчарувала союзників, особливо в Азії, жорсткими тарифами та водночас шукає шляхи до зближення з росією. Також непередбачувана зовнішня політика Трампа підживлює сумніви партнерів США в надійності американських гарантій безпеки.
"США допомагають Китаю посилювати свій глобальний вплив. Китай може постраждати економічно через тарифи, але політично він отримує більше співчуття та підтримки з боку інших країн, і не лише на Глобальному Півдні. Зараз ми, безумовно, стикаємося з меншим дипломатичним тиском, ніж за адміністрації Байдена", - сказав декан Інституту міжнародних досліджень Університету Фудань у Шанхаї Сіньбо Ву.
Опитування Pew у 25 країнах, оприлюднене минулого місяця, показало, що частка тих, хто позитивно ставиться до Китаю, зросла з 31% у 2024 році до 36%, тоді як довіра до США різко знизилася, особливо в Європі, Японії та Південній Кореї.
У статті йдеться, що Трамп, проводячи політику на зближення з путіним за рахунок України та європейської безпеки, хоче розколоти росію й Китай.
Видання нагадало, що після саміту на Алясці в інтерв’ю Fox News Трамп навіть висловлював думку, що росія і Китай є "по суті природними ворогами", а також він звинувачував Байдена в тому, що той зблизив їх.
За словами Олександра Габуєва з Центру Карнегі "росія-Євразія", під час першої каденції Трампа в Китаї справді боялися можливого зближення США й росії, але нині там не вважають це реальною загрозою, адже вторгнення в Україну зробило росію значно залежнішою від Китаю.