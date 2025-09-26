Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
WSJ: російські дрони показали слабкі місця в системі оборони НАТО

26 вересня 2025, 18:42
Польські чиновники заявляють, що росія планує нові вторгнення в країну.

Інциденти з російськими дронами та винищувачами у повітряному просторі країн НАТО змушують альянс шукати нові способи захисту. Наразі НАТО впроваджує технології для раннього виявлення безпілотників на великій відстані та забезпечення армії недорогими засобами протидії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Польські чиновники заявляють, що росія планує нові вторгнення в країну. Дрони, збиті на початку вересня, були модифіковані додатковими паливними баками, що дозволяло їм літати далі. Це, на думку експертів, свідчить про намір москви використовувати Україну як транзитну територію для атак на Польщу.

У відповідь Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, американський генерал Алексус Гринкевич, активував сили альянсу під прапором "Східний вартовий" для протидії можливим атакам. Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що програма "додає додаткової сили та гнучкості нашій позиції на східному фланзі".

Експерти підкреслюють, що боротьба з дронами є дорогою та складною: ракети-перехоплювачі коштують значно дорожче за самі безпілотники, а запаси боєприпасів обмежені. Крім того, малі та повільні БпЛА часто літають на низькій висоті, що ускладнює їхнє виявлення радіолокаційними системами.

Війна в Україні показала, що росія набрала значний досвід у багатовимірній війні, поєднуючи гібридні дії, удари дешевою артилерією та атаки дронами для подолання оборони противника. За словами Конрада Музики з Rochan Consulting (Польща), "значна частина того, що росія робитиме у наступній війні, буде пов’язана з низьким рівнем конфлікту".

Цього тижня німецькі військові проводять у Гамбурзі триденні навчання, відпрацьовуючи перехоплення дронів за допомогою глушителів і сіток. Водночас цивільні особи не мають права втручатися у роботу безпілотників, а військові можуть збивати дрони лише над власними об’єктами. Стратегія протидії дронам у морських портах Північних земель Німеччини, які мають ключове значення для торгівлі та енергопостачання, знаходиться на стадії розробки.

ПольщаНАТОдрониросія загроза

