WSJ: Трамп побоюється, що присутність Зеленського на саміті в Алясці може зірвати переговори з путіним

І зашкодити шансам на перемир’я.

Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння, що участь президента України Володимира Зеленського у саміті в Алясці може поставити під загрозу переговори з російським лідером Володимиром путіним.

Про це повідомляє газета Wall Street Journal.

Вчора європейські лідери разом із Зеленським представили Трампу п’ять ключових "червоних ліній", яких він мав би дотримуватися під час саміту.

Спершу європейські чиновники наполягали на прямій участі на зустрічі, де також будуть присутні держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ рф Сергій Лавров. Вони пропонували запросити генерального секретаря НАТО Марка Рютте або іншого європейського лідера разом із Зеленським.

Однак після переговорів між німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем та Трампом європейці відмовилися від цієї вимоги, при цьому публічно закликали Зеленського брати участь у будь-яких майбутніх переговорах із путіним.

Раніше Трамп заявив Мерцу, що Зеленського запросять на другу зустріч із путіним, якщо переговори на Алясці прокладуть шлях до прямих переговорів між лідерами.

Разом із тим, анонімні джерела, знайомі з ходом переговорів, повідомляють, що Трамп висловив стурбованість щодо того, що присутність Зеленського на початку переговорів може зірвати сам саміт.

У вівторок Трамп також заявив журналістам, що бачить свою роль у посередництві між путіним і Зеленським, ідеально, якщо після зустрічі на Алясці.

Глава США підтвердив, що після саміту він проведе брифінги спочатку із Зеленським, а потім — із європейськими лідерами, які брали участь у зустрічі.

Нагадаємо, що зустріч Трампа та путіна відбудеться 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, на військовій базі Елмендорф–Річардсон.