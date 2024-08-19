Як Байден може допомогти Україні закріпити успіх у Курській області – WSJ

Зокрема він підтримує надання дозволу на удари по рф далекобійною зброєю.

Після місяців окопної війни Україна розпочала блискавичний наступ на території Курської області росії, який налякав кремль. Для того, щоб отримати максимальну користь, українцям потрібна допомога президента США Джо Байдена. Він може зробити три речі: разом із Володимиром Зеленським чітко визначити поняття "перемоги", дозволити застосовувати американську далекобійну зброю по цілях у рф і розширити санкції, які знизять російські доходи від продажу нафти, а також і зміцнити українську економіку, забезпечивши її довгострокове фінансування за рахунок заморожених російських активів.

Про це пише для The Wall Street Journal.

На думку конгресмена, Байдену і Зеленському необхідно сформулювати перемогу в зрозумілих і беззаперечних формулюваннях: безпечний східний кордон, свобода судноплавства в Чорному морі і неминучий вступ України в Європейський Союз.

"Ці взаємопідсилюючі цілі ознаменували б Україну, суверенітет, економіка і демократія якої були б сильнішими, ніж до вторгнення. Це було б стратегічною поразкою владіміра путіна і перемогою, гідною героїзму українців", – зазначив він.

Також політик вважає, що для перемоги України Байден повинен надати дозвіл на використання винищувачів і балістичних ракет американського виробництва для виведення з ладу російських нафтопереробних об'єктів. Окінклосс зауважив, що це підірве найважливіше джерело доходів путіна без підвищення світових цін.

"На початку цього року Україна знищила близько 14% російських нафтопереробних потужностей за допомогою безпілотників. Уявіть, що вона може зробити з F-16 і ракетами. Байден повинен дозволити нам це з'ясувати, а також дати «зелене світло» українським ударам по об'єктах запуску, матеріально-технічного забезпечення і дислокації військ в росії", – наголосив демократ.

Він додав, що посилення санкції посилить тиск на російську економіку.

"Підвищення вартості транспортування через західні санкції в поєднанні зі зменшенням потужностей нафтопереробки через українські атаки стане ударом по нафтовій державі владіміра путіна", – підкреслив конгресмен.

Окінклосс також підтримує пропозицію про надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, який обслуговуватиметься відсотками від 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знаходяться у заможних демократичних країнах, але ключовим моментом у цьому питанні буде рішення ЄС.

Він додав, що угода з Брюсселем допоможе зміцнити обороноздатність України, а фінансування України за рахунок заморожених російських активів популярне навіть серед законодавців-республіканців.

"Це нічний кошмар пана путіна: Україна, сильніша з кожним днем, завдає сильного удару по російській економіці і бореться за досягнення чітких військових цілей. Це те, з чого складається перемога, і Байден може забезпечити її до того, як покине свій пост", – підсумував конгресмен.