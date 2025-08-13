білоруський завод постачає росії деталі для ракет: розслідування

Попри санкції низка підприємств продовжує працювати на оборону рф.

Одним із таких є білоруський "Вітебський завод радіодеталей "Моноліт", який виробляє й постачає керамічні конденсатори це ключові компоненти для мікросхем у російській зброї.

Про це йдеться у розслідуванні Слідства.Інфо.

Видання пише, що білоруської служби Радіо Свобода та Білоруського розслідувального центру.

Постачання в росію, згідно з даними журналістів, з лютого 2022 року по березень 2025-го завод "Моноліт" відправив продукцію російській компанії "Спец-електронкомплект" на суму понад $40 млн. Ця компанія є одним із провідних постачальників електронних компонентів для російського ВПК.

Більше 96% експорту становили керамічні конденсатори, зокрема дефіцитна модель "К10-84", розроблена на самому "Моноліті". Такі деталі критично важливі для стабілізації напруги в електронних системах, що використовуються у високоточній зброї, а саме ракетах С-200, С-300, "Іскандер", "Калібр" і Х-101.

Західне обладнання на службі ВПК росії Розслідувачі ідентифікували обладнання, на якому "Моноліт" виробляє деталі. Це, зокрема: верстати KEKO Equipment Ltd (Словенія), печі для термообробки Nabertherm GmbH (Німеччина), інтерфейсні системи Pro-face by Schneider Electric (Японія—Франція).

Попри участь заводу в оборонних поставках до рф, санкції проти "Моноліту" запровадила лише Україна ще у 2023 році. З боку США та Європейського Союзу обмежень досі немає.