Як Камала Гарріс планує справитися з українським питанням, якщо стане президентом США – The Telegraph

Видання аналізує політику віцепрезидентки щодо України та наводить експертні думки.

Кандидатку від Демократичної партії висміювали за надто спрощений погляд на російське вторгнення, але її непрості стосунки із Зеленським можуть стати більшою проблемою.

Про це пише The Telegraph.

"Україна - це країна в Європі. Вона існує поруч з іншою країною, яка називається Росія. росія - більша країна. росія - потужна країна. росія вирішила вторгнутися в меншу країну, яка називається Україна. Так що, в принципі, це неправильно".

Цей опис війни в Україні, зроблений Камалою Гарріс, став вірусним після того, як вона стала кандидатом у президенти від Демократичної партії після рішення чинного президента США Джо Байдена минулого місяця вийти з перегонів.

Прихильники Гарріс стверджують, що її коментар був спробою простої комунікації на радіошоу The Morning Hustle після початку війни. Однак критики вважають, що це свідчить про спрощене ставлення до ситуації, яке, ймовірно, було погіршене її складними особистими відносинами з Зеленським.

Якщо республіканці виграють вибори в США, стосунки між Дональдом Трампом і Зеленським можуть стати ще напруженішими. Трамп, який вже зіткнувся з імпічментом через звинувачення у шантажі українського президента, останнім часом пом’якшив свої висловлювання про Зеленського. Водночас невідомо, як зміняться стосунки між Зеленським і Гарріс у разі її перемоги.

Гарріс і Зеленський мали напружену дискусію на Мюнхенській конференції з безпеки перед вторгненням. Тоді Зеленський просив про превентивні санкції проти Росії, але безрезультатно. Гарріс не була в Україні, але зустрічалася з Зеленським шість разів як заступниця Байдена. Нещодавно вона пообіцяла США надати Україні $1,5 мільярда на підтримку енергетичної інфраструктури та гуманітарну допомогу.

Політика Гарріс часто критикується за невпевненість і непослідовність. Наприклад, її твіт на підтримку України у березні 2022 року довелося переписувати, щоб уточнити, що Україна не є членом НАТО. Інші помилки включають неприязні коментарі про біженців з України, що спровокувало негативну реакцію.

Демократи і республіканці активно дебатують про конфлікт в Україні. Гарріс критикувала республіканців за вагання у підтримці України, але її розуміння ситуації залишається під питанням. Колишні помічники Байдена вважають, що Гарріс може впровадити політику Байдена з можливими коригуваннями. Інші вважають, що Гарріс може виявити більше прогресивності у зовнішній політиці.

Якщо Гарріс стане президентом, їй доведеться зміцнити відносини з Зеленським. Водночас експерти вважають, що стосунки між США і Україною ймовірно залишаться стабільними, хоча республіканці можуть внести корективи у випадку контролю над Конгресом.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці.