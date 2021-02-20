Як люди Юри Єнакієвського захопили та знищують ринок "Столичний", - журналістське розслідування (відео)

"Столичний", найбільший продовольчий ринок країни, вже рік утримується людьми з орбіти колишнього гаманця Януковича – Юрія Іванющенка, більш відомого як Юра Єнакієвський, і вже зараз опинився на межі банкрутства, від якого постраждає як держава, так і сотні тисяч підприємців та клієнтів. "Столичний", найбільший продовольчий ринок країни, вже рік утримується людьми з орбіти колишнього гаманця Януковича – Юрія Іванющенка, більш відомого як Юра Єнакієвський, і вже зараз опинився на межі банкрутства, від якого постраждає як держава, так і сотні тисяч підприємців та клієнтів.

Про те, як саме соратник Януковича заволодів активом, і яким чином вимиває з ринку гроші - в журналістському розслідуванні, яке вийшло на 24-му каналі, повідомляє "Фокус".

Як з’ясували журналісти, Іванющенко та його партнер Іван Аврамов потрапили до переліку засновників ринку ще 2012-о року, коли власники ТОВ "Аграрний маркетинговий центр" (засновник ринку "Столичний") отримали пропозицію, від якої не можна було відмовитись - і продали за 44 тисячі гривень по 35% своїх часток офшорній компанії Goodlight Capital Ltd, бенефіціаром якої з 2014-го року є такий собі Олександр Стельмах. За інформацією зі ЗМІ, Goodlight Capital Ltd належить Юрію Іванющенку та його партнеру Івану Аврамову. Таким чином, за 44 тисячі гривень компанія з орбіти Іванющенка отримала майже 55% власності величезного ринку. Не вклавши туди ні копійки.

До 2019-го Іванющенко та Аврамов не втручались в операційну діяльність ринку, бо після Революції Гідності залишили територію України через ймовірне переслідування правоохоронними органами, розповідають активісти. Після того, як "Столичний" вийшов на рівень прибутковості, актив, очікувано, зацікавив бізнесменів. У лютому 2020-го мажоритарний акціонер несподівано для всіх змінив керівництво ринку. Олексія Чумака, успішного менеджера, який "Столичний" будував та розвивав, змусили піти геть. Замість нього поставили свою людину. Незаконно, переконують юристи міноритарних акціонерів.

"18 лютого 2020 року без повідомлення мого довірителя було проведено збори власників ринку "Столичного2, на яких незаконно було змінено директора ринку. В той же день новий директор вивів із рахунку ринку "Столичного" весь прибуток, який було отримано за 2019 рік. Це близько 25 мільйонів гривень", - говорить Олег Мусієнко, адвокат компанії "Сучасні ринкові інновації" (співвласник ринку "Столичний").

Лише за перший місяць на посаді новий директор Рустем Абдукадиров загнав ринок у шалені борги та поставив його на межу банкрутства, розповідають експерти. Зокрема, були підписані дві угоди з нікому не відомими одеськими компаніями "Еліт Торг Компані" та "Надія" на постачання металоконструкцій на загальну суму майже 175 мільйонів гривень. Товар ринок так і не отримав, але одеські фірми звернулись до господарських судів з позовами щодо стягнення з ринку заборгованості. Також, 8 квітня 2020 року ринок "Столичний" придбав у ТОВ "Донбаська вугільна компанія" (кінцеві власники - Юрій Іванющенко та Іван Аврамов) сумнівні інвестиційні сертифікати на загальну суму 98 мільйонів гривень.

Фото: 24 канал