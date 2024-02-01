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ПОЛІТИКА

Як Мелоні та французька гостинність змусили Орбана погодитися на допомогу Україні – Politico

01 лютого 2024, 20:21
Як Мелоні та французька гостинність змусили Орбана погодитися на допомогу Україні – Politico
Свою роль у переконуванні Орбана зіграв і Макрон, який активно спілкувався з ним в останні тижні.

Італійська прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні та президент Франції Емманюель Макрон протягом останніх тижнів готували ґрунт, аби переконати Віктора Орбана не блокувати 50 мільярдів фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє Politico.

За інформацією співрозмовника видання в оточенні Мелоні, вона ще кілька місяців тому – тобто до саміту ЄС у грудні – почала налагоджувати контакти з оточенням Орбана, а в середу, напередодні зустрічі 1 лютого, делегації допізна працювали для пошуку компромісу.

Цього тижня прем’єрка Італії також говорила з прем’єром Угорщини телефоном, провела годинну зустріч у Брюсселі перед самітом і знову – вранці 1 лютого перед початком засідання Європейської ради.

"Вона кілька разів намагалася бути мостом, і складається враження, що цього разу це спрацювало", – сказав Politico один із дипломатів ЄС.

Свою роль у переконуванні Орбана зіграв і Макрон, який активно спілкувався з ним в останні тижні, а під час особистої зустрічі у січні  попросив угорського прем’єра поділитися своїм баченням того, як краще інтегрувати східні країни ЄС.

"Він ніколи не хотів протистояти Орбану, а навпаки, хотів залучити його на свій бік. Це підхід, який сьогодні приносить свої плоди", – сказав Politico співрозмовник із оточення французького президента.

Ці дії дозволили голові Євроради Шарлю Мішелю дуже швидко оголосити про домовленість лідерів ЄС щодо 50 мільярдів євро для України – без фактичного детального обговорення всі присутні погодились із планом, який передбачав незначні поступки Угорщині.

Макрондопомога УкраїніОрбанМелоні

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