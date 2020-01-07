Як перехід компаній на "дистанційці" вплинув на співробітників - дослідження
Компанія Colliers International провела опитування на тему того, як вимушений перехід компаній на віддалену роботу вплинув на співробітників. AIN.UA публікує результати дослідження.
Загалом опитування пройшли більше 5000 респондентів з 25 країн. З них лише 12% часто працювали в віддаленому режимі, а 55% - іноді.
Продуктивність
Половина респондентів не відчули змін з переходом на віддалену роботу. 27% опитаних вказали, що стали робити більше, а 23% відчували, що їх продуктивність знизилася. Ефективніше стали працювати айтішники та фахівці сфери медіа. Негативно "дистанційка" вплинула на сферу освіти і наукових досліджень.
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Аналізуючи свою діяльність, більшість респондентів стверджують, що вони можуть виконувати свою роботу однаково або краще вдома, ніж в офісі. Однак, коли мова йде про командну роботу і зустрічах - офіс в пріоритеті.
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Примітно, що ті працівники, які починають і закінчують робочий день, а також роблять перерви в фіксований час, демонструють більш високий зріст продуктивності.
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При цьому, більшість респондентів (88%) відзначають, що їхній керівник здатен керувати командою дистанційно.
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Бажання працювати вдома
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Дослідження показало, що 82% опитаних хотіли б працювати хоча б 1 день в тиждень з дому і після карантину. При цьому, серед респондентів, які ніколи не працювали дистанційно, таке бажання виявили 73%.
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Найбільше працювати віддалено після пандемії хочуть працівники IT, фармацевтичного, освітнього, і дослідницького секторів.
Бажання працювати вдома
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Дослідження показало, що 82% опитаних хотіли б працювати хоча б 1 день в тиждень з дому і після карантину. При цьому, серед респондентів, які ніколи не працювали дистанційно, таке бажання виявили 73%.
-
Найбільше працювати віддалено після пандемії хочуть працівники IT, фармацевтичного, освітнього, і дослідницького секторів.
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При цьому, молоді респонденти хотіли б трохи більше працювати в офісі в порівнянні з старшим поколінням.
Баланс між роботою та особистим життям
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63% респондентів стверджують, що їх баланс між роботою та особистим життям на "дистанційці" покращився.
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Респонденти, які працюють в спеціально відведеному приміщенні, демонструють значне поліпшення балансу між роботою та особистим життям в порівнянні з тими, хто працює в інших кімнатах
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