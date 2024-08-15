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ПОЛІТИКА

Як позиції у Курській області можуть вплинути на війну в Україні – The New York Times

15 серпня 2024, 11:36
Як позиції у Курській області можуть вплинути на війну в Україні – The New York Times
Фото: Андрій Попіль
Києву потрібно буде розширити або утримати свої здобутки на заході росії достатньо довго, щоб змусити москву перекинути значні сили з поля бою в Україні.

Українським військовим буде важко утримати позиції у Курській області рф, які можна атакувати з кількох сторін. Водночас саме від тривалості їх утримання залежить кількість сил, які росія змушена буде перекинути з фронту на території України.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання наводить думки двох експертів: старшого наукового співробітника з військових досліджень австралійського Інституту Лоуі генерал-майора у відставці Міка Райана і голови незалежної дослідницької групи Український центр безпеки та співробітництва Сергія Кузана.

Вони кажуть, що Києву потрібно буде розширити або утримати свої здобутки на заході росії достатньо довго, щоб змусити москву перекинути значні сили з поля бою в Україні.

Але утримати позицію, яку можна атакувати з кількох сторін, буде важко, вважають аналітики. Кузан відзначив вразливість фіксованої української позиції до російських авіаударів. За його словами, така динаміка "негайно спонукає до використання авіації, керованих бомб і балістичних ракет".

Водночас американські офіційні особи кажуть, що росія вивела деякі піхотні підрозділи з України у Курську область. Проте, за їхніми словами, вони не бачили, щоб Кремль перекидав бронетехнічні батальйони, які, на думку Сполучених Штатів, знадобляться росії для відбиття вторгнення.

Тим часом експерти в Україні бачать перекидання російських сил з українського фронту у Курську область рф.

війнаЗСУКурськ

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