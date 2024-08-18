Як Україна перевернула війну з ніг на голову раптовим нападом на південь рф – CNN

Головна ідея була в тому, щоб знизити тиск на українські позиції в Донецькій області.

Збройні Сили України перевернули війну з ніг на голову раптовим нападом на курську область рф.

москва намагається зміцнити свою оборону понад тиждень після шокової, блискавичної атаки України, пише CNN.

росія перекинула тисячі військ з окупованої території України, аби протистояти загрозі і главі рф Володимиру путіну довелося залучити призовників, порушивши обіцянку не використовувати їх на передовій.

Супутникові знімки демонструють, що поруч із селом Селекційний в Курській області, була вирита велика траншея.

Також в Інтернет з’явилися оголошення про роботу копачів. "Оплата щотижня", - йшлося в оголошенні.

Сміливий крок України з метою прорвати кордон рф, спланований у повній таємниці, шокував навіть найближчих союзників Києва, включаючи США, змінивши поле війни, яка триває більше двох років.

Українці застали москву зненацька і проникнули на територію рф, провівши кілька місяців в жорсткій обороні, втрачаючи позиції у жорстоких битвах на власній території.

Це була чудова інформаційна безпека, адже про операцію нічого не було відомо, а пересування військ здавалося навчанням або підкріпленням оборони.

"Україна продемонструвала, що може успішно провести таку секретну та важливу операцію, вони можуть проникнути на російську територію, тому це вже не червона лінія, і вони… все ще дуже віддані боротьбі за свою країну. Немає такого поняття, як втома від війни, і вони готові піти на ці, певною мірою, крайні заходи заради захисту своєї країни", - заявив науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту досліджень оборони та безпеки Великобританії Натія Сескурія.

Ударний кулак було створено під прикриттям густого літнього листя вздовж сільських доріг Сумської області. Досвідчені, загартовані в боях частини підтягувалися або перекидалися з інших районів. Такі підрозділи, як 82-а десантно-штурмова бригада, яка донедавна воювала в сусідній Харківській області, були залучені до місії для прориву кордону.

Серед детальної підготовки – точні розвіддані про готовність і боєздатність російських підрозділів на кордоні, кількість перешкод, які стоять попереду, від мінних полів до танкових пасток. Їх було небагато.

ЗСУ використовували знання географії, аби розпочати атаку, використовуючи лісосмуги для прикриття і дороги для швидкості.

Тільки в останні дні перед початком вторгнення командирів було поінформовано про місію.

"Ключовим з точки зору успіху України було те, що їм вдалося досить легко проникнути на російську територію майже без опору. Це було повною несподіванкою для росіян, і це демонструє, що російські спецслужби дійсно не змогли передбачити жодного роду українського вторгнення в регіон", – додав Сескурія.

Виявивши слабкі місця російської оборони, перші українські частини 6 серпня увірвалися до Курської області і взяли в полон десятки російських солдатів на прикордонному пункті "Суджа".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська взяли під контроль Суджу і це було перше офіційне підтвердження того, що війська, які перебувають у місті з минулої середи, захопили його.

Місто є важливим транзитним пунктом для постачання газу з росії до Європи через Україну. На супутникових знімках видно газовий термінал в руїнах.

В наступі через кордон українці використовували швидкісні, витривалі бронетехніки західного виробництва: Strykers і Marders. Невеликі мобільні групи спецпризначенців швидко розосередилися в десятках місць, поки російські військові намагалися оцінити силу штурму.

"Ключ до їхнього успіху: протиповітряна оборона та допоміжна артилерія, а також постановка перешкод для запобігання зв’язку російських військових. Теплозахист бронежилетів також допомагав солдатам уникати безпілотників, що виявляють тепло", - пишуть журналісти.

За кілька годин після перетину кордону українці були впритул до Суджі.

Під час операції українські солдати опублікували відео перед назвати сіл у рамках паралельної кампанії психологічної війни. Подібні відео було знято у Порозовському, Плеховому, Свердликовому, Гуєво та Суджі.

"Я вважаю, що це має велике значення з точки зору інформаційної війни, тому що ці зображення, відео, які ми бачимо… це справді хороший моральний підйом для українців", - сказав Сескурія.

Передові українські частини обійшли російські частини, відрізавши росіянам відрізок. Військове командування рф намагалося не відставати від того, де була загроза.

Разом з тим, українці спостерігали за російськими підкріпленнями, знищивши ракетним ударом одну колону з 14 російських військових машин під Рильськом.

Головний командувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з початку раптового вторгнення українські війська захопили 1150 квадратних км території та 82 населених пункти.

Через 8 днів після початку вторгнення українці все ще шукали слабкі місця, зміцнюючи свій контроль на смузі території завглибшки 35 кілометрів, навіть надаючи російським цивільним особам екстрену продовольчу допомогу.

Сескурія вважає , що вторгнення України є частково "заходом самооборони... тому що Курська область через своє розташування багато разів використовувалася для запуску ракет по території України".

"Стратегічна мета полягала б у тому, щоб відвернути російські сили від наступальних операцій у Донецькій області, де росіяни досягли певних успіхів в останні місяці… це було б очевидним наміром, щоб послабити військовий тиск на Україну", - сказав він.

За словами Секурії, нещодавня активність України може забезпечити Україні "кращу переговорну позицію, коли мова йде про будь-які мирні переговори в майбутньому". Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вторгнення було спрямоване на те, щоб переконати Росію вступити в "чесний переговорний процес".

Військові блогери рф обурені неготовністю та повільним реагуванням на вторгнення, а міністерство оборони рф цього тижня наполягало на тому, що воно відбивало наступ українців і захоплювало полонених.

Аналітик з питань оборони Інституту Гудзона Кан Касапоглу сказав, що не очікує виведення українських військ найближчим часом.

"Наступ досягає кульмінації, поле бою стабілізується. Тим не менш, українські військові вже забезпечили оперативну глибину. Якщо вони зможуть встановити надійні оборонні позиції... вони зможуть залишатися на території Росії протягом тривалого часу", – додав він.

Курськ буде "перлиною в короні" України під час переговорів про припинення конфлікту, додав Касапоглу, якщо Києву вдасться втримати захоплену територію.