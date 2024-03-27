Як Україна використовує мобільні телефони на 6-метрових стовпах для зупинки безпілотників – The Telegraph

Прості акустичні сенсори, вперше випробувані століття тому, повертаються для захисту від загрози з боку росії.

Про це пише щоденна британська газета The Telegraph.

ЗСУ вдалася до хитрого методу відстеження дронів і ракет, які наближаються. Для цього використовувалась мережа з тисяч мобільних телефонів по всій країні.

Глава ВПС США в Європі Джеймс Хекер описав найпростіші акустичні датчики як мережу з тисяч мобільних телефонів, прикріплених до 6-футових стовпів.

Національна мережа командування і управління ППО Києва, відома як "Віраж", спирається щонайменше на 40 окремих видів сенсорних мереж для виявлення, відстеження та ідентифікації повітряних загроз. Акустичні датчики збирають нехарактерні звуки з навколишнього середовища, а потім за допомогою штучного інтелекту визначають, чи є аномалії наближенням дронів-камікадзе чи ракет.

"Цікаво, що ця технологія повертається, адже до винаходу радара в 1920-1930-х роках вона була нарозхват. Історія, у певному сенсі, йде по колу, але з адаптацією до технологічного століття, яке ми маємо сьогодні", - сказав експерт із протиповітряної оборони з Королівського інституту об'єднаних служб доктор Томас Вітінгтон.

Найпростіший датчик, який виготовлений неурядовою організацією під назвою "Скайфортресс", розміщений у районах, розташованих поблизу лінії фронту в Україні. Він складається зі смартфона з операційною системою Android, поміщеного в коробку з іншими комерційно доступними технологіями.

Мобільні телефони постійно увімкнені і записують інформацію, щоб виявити повітряні цілі, що наближаються, і використовують місцеві мобільні телефонні мережі для передачі інформації в централізовану систему.

Ці системи фінансуються в рамках ініціативи "Безпечне небо" - програми, створеної в рамках платформи United24.

"Це дуже корисно для нас, щоб краще розуміти, що відбувається в нашому небі. Це абсолютно революційна проривна технологія", - описав систему міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ініціатива збирає гроші на 12 500 датчиків, створених українською компанією Ajax Systems, для розміщення в Сумській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Друга система, використовувана збройними силами України, відома під назвою Zvook, яка використовує аналогічні акустичні технології для отримання більш точного уявлення про небо над країною. Датчики цієї системи, засновані на машинному навчанні, використовують мікрокомп'ютери, а не мобільні телефони, щоб виявляти безпілотники на відстані трьох миль, крилаті ракети на відстані чотирьох миль і балістичні ракети на відстані шести миль. Штучний інтелект допомагає системі відрізнити мукання корови від звуку безпілотника, що наближається.

"Ми виявляємо повітряні загрози, і тоді військові можуть увімкнути радарні системи, щоб виділити певний регіон. Це допоміжна система. Вона не замінює радар, а робить його більш ефективним", - розказав виконавчий директор компанії Zvook Мар'ян Сулім.

Наразі компанія покриває своїми 210 датчиками 5% території України - 5400 квадратних миль. За її оцінками, вона може покрити всю країну 8000 своїх пристроїв, виробництво яких коштує близько 400 фунтів стерлінгів. Системи встановили на критично важливих об'єктах інфраструктури, таких як телефонні щогли та електропідстанції.

Коли нещодавно Україна зазнала атаки 84 безпілотників-камікадзе, подібні акустичні системи використовували для надання наземним командам інформації про їхні траєкторії.

Генерала Хекер вважа, що мобільні вогневі групи змогли перехопити щонайменше 80 дронів, отримавши цю інформацію, країни НАТО почали вивчати можливість використання цього обладнання для посилення власних мереж ППО.