Як Україна знаходить вихід від блокування кордону з Польщею та розвиває торгівлю через море – NYT

Експерти очікують, що москва може спробувати посилити свої удари по українських портах, намагаючись зупинити чорноморську торгівлю.

Протягом декількох тижнів блокада кордону польськими далекобійниками серйозно ускладнювала сухопутну торгівлю України, не дозволяючи зруйнованій війною країні експортувати тонни зерна, затримуючи доставку життєво важливого військового обладнання і скорочуючи і без того мізерні доходи країни.

Про це пише New York Times.

Але несподіваним рятувальним кругом став торговельний маршрут, який довго вважали надто ризикованим. І він пролягає через Чорне море. Український уряд заявив у вівторок, що понад 10 мільйонів тонн вантажів вже було експортовано через судноплавний коридор, нещодавно створений Україною для обходу фактичної блокади її чорноморських портів росією. Половину цього експорту становить сільськогосподарська продукція, - пояснив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Видання звертає увагу на те, що заява Києва про чорноморський експорт була зроблена усього лише через день після того, як польські далекобійники відновили блокування одного з головних пунктів перетину кордону з Україною. Вона стала рідкісною світлою плямою на тлі тяжкого для України періоду, який характеризується безрезультатними бойовими діями проти росії і скороченням підтримки американців ідеї продовження допомоги США.

"Контраст між успіхом чорноморського маршруту і перебоями на польському кордоні став вражаючим явищем з початку війни, коли компанії, стурбовані перевезенням товарів через акваторію Чорного моря, звернулися до сухопутних маршрутів. Але здатність України протистояти російському флоту і політичним потрясінням на своїх західних кордонах тепер може змінити цей розрахунок", - йдеться в статті.

Блокада була викликана скаргою польських далекобійників на те, що дешева конкуренція з боку українських колег, на яких не поширюються правила Європейського Союзу щодо робочого часу і заробітної плати, скорочує їхні прибутки. Польський і український уряди проводять регулярні переговори для вирішення цього питання, а новообраний польський прем'єр-міністр Дональд Туск пообіцяв припинити блокаду. Але суперечка затягнулася на тижні, і в середу українські чиновники заявили, що понад 5 тисяч вантажівок все ще стоять у черзі на в'їзд в Україну через чотири заблоковані пункти пропуску.

За словами українських солдатів, блокада перешкоджає не лише торгівлі, але й постачанню товарів воєнного часу.

Коридор, який пролягає через західне узбережжя Чорного моря і забезпечує прохід до територіальних вод країн, що перебувають під захистом НАТО, було відкрито в середині вересня, після того, як москва вийшла з зернової угоди, яка була укладена за посередництва ООН і Туреччини. Після розірвання домовленостей росія пригрозила, що розглядатиме будь-яке судно, що наближається до українського порту, як потенційну військову загрозу. З того часу вона неодноразово атакувала українську портову інфраструктуру.

Проте українській армії вдалося значною мірою захистити новий маршрут завдяки низці масштабних військових операцій. Минулого місяця український уряд також запустив програму страхування, щоб забезпечити доступне покриття для вантажовідправників, які прямують цим коридором. Поки що маршрут був доволі успішним.

Кубраков оголосив, що з моменту відкриття коридору 337 суден завантажилися в українських портах і пройшли через нього, тобто щомісяця це робили 112 кораблів. Це більше середньомісячної кількості кораблів, які проходили Чорним морем в рамках зернової угоди, - зазначив голова Чорноморського інституту стратегічних досліджень Андрій Клименко. Він додав, що Україна щомісяця експортує 3,2 мільйона тонн продукції через коридор, в той час як зернова угода дозволяла відправляти 2,7 мільйона тонн.

Клименко очікує, що росія завдасть ще більше ударів по портовій інфраструктурі та суднам, намагаючись перешкодити використанню коридору. Минулого місяця Україна заявила, що російська ракета влучила в комерційне судно, в результаті чого загинув портовий лоцман і були поранені троє членів екіпажу і працівник порту.