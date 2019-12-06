Якщо КСУ "забракує" два пункти указу Зеленського, виборів не буде, - ОПОРА

"Але підстави для визнання неконституційним рішення є. Тому цілком можливо чекати такого рішення"

Дострокові парламентські вибори, призначені на 21 липня, можуть не відбутися, якщо Конституційний Суд визнає неконституційними одразу 2 пункти указу президента Володимира Зеленського.

"Якщо буде визнано указ неконституційним в усіх частинах. Перша частина є, де є розпуск Верховної Ради, і другий пункт про призначення виборів на 21 липня. Якщо рішення КС буде стосуватися обох пунктів, то звичайно, що вибори не можуть бути проведені 21 липня", – зазначила радниця з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба, повідомляє УП.

За словами Коцюруби, тоді вже Центрвиборчком не може ухвалити додаткового рішення. Водночас, треба читати весь текст рішення, оскільки можливо рішення буде стосуватися лише одного з пунктів, наголосила вона.

"Але підстави для визнання неконституційним рішення є. Тому цілком можливо чекати такого рішення", – додала експертка.

Нагадаємо, що 11 червня Конституційний суд розпочав закритий розгляд щодо розпуску Ради.