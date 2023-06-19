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Якщо рф переможе Україну, то вона перейде кордон однієї з країн НАТО – Майк Пенс

19 червня 2023, 09:27
Якщо рф переможе Україну, то вона перейде кордон однієї з країн НАТО – Майк Пенс
Польща США
Мова може йти про перетин кордону таких союзників США по НАТО як Польща, Естонія, Латвія чи Литва.

Колишній віце-президент США та кандидат у президенти країни на виборах 2024 року від республіканців Майк Пенс вважає необхідною підтримку України, оскільки очікує, що у разі перемоги над нею російська армія перейде кордон однієї з країн НАТО, змусивши американських військових боротися за союзників.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу NBC News.

"Я очікую, що якщо росія переможе Україну, то не пройде багато часу, перш ніж російська армія перейде кордон, коли наші чоловіки та жінки в уніформі мають піти боротися",- зауважив Майк Пенс.

При цьому, він уточнив, що може йтися  про перетин кордону таких союзників США по НАТО як Польща, Естонія, Латвія чи Литва.

Нагадаємо, що колишній віцепрезидент США Майк Пенс подав заявку на участь у президентських виборах 2024 року

НАТОкордонивійна в Україніросія окупанти

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