Якщо рф переможе Україну, то вона перейде кордон однієї з країн НАТО – Майк Пенс
Колишній віце-президент США та кандидат у президенти країни на виборах 2024 року від республіканців Майк Пенс вважає необхідною підтримку України, оскільки очікує, що у разі перемоги над нею російська армія перейде кордон однієї з країн НАТО, змусивши американських військових боротися за союзників.
Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу NBC News.
"Я очікую, що якщо росія переможе Україну, то не пройде багато часу, перш ніж російська армія перейде кордон, коли наші чоловіки та жінки в уніформі мають піти боротися",- зауважив Майк Пенс.
Нагадаємо, що колишній віцепрезидент США Майк Пенс подав заявку на участь у президентських виборах 2024 року