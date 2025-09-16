Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Японія не підтримала заклик Вашингтона підняти мита на китайські й індійські товари

16 вересня 2025, 16:19
Фото: Shutterstock.com
Водночас, міністр фінансів Японії додав, що його країна та інші члени G-7 розглядають "тип тиску на росію".

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като не підтримав заклик США запровадити підвищені мита на імпорт товарів з Китаю та Індії задля посилення тиску на росію.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Нам було б важко підвищити мита, скажімо, до 50% лише на підставі того, що певна країна імпортує нафту з росії… Японія взяла на себе зобов'язання в рамках Світової організації торгівлі справедливо ставитися до всіх країн-членів, доки інші дотримуються своїх зобов'язань за угодами СОТ", - пояснив він у коментарі журналістам.

Водночас, міністр фінансів Японії додав, що його країна та інші члени G-7 розглядають "тип тиску на росію", який може бути найбільш ефективним", маючи на увазі можливі заходи, які допоможуть зупинити російську агресію проти України. Міністр не уточнив, про які саме заходи йдеться.

Видання нагадує, що Японія продовжує імпортувати нафту і скраплений природний газ з рф. Більше того, офіційний Токіо розглядає російський проєкт "Сахалін-2" в якості ключового джерела постачання скрапленого природного газу в країну. 

За даними тамтешнього міністерства торгівлі, близько 1% японського імпорту нафти в червні надійшло з росії.

Тим часом представники G-7 наразі працюють над новим пакетом санкцій і, за даними джерела Bloomberg, мають намір завершити роботу над текстом протягом наступних двох тижнів.

