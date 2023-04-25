Японія та ЄС виступили проти плану США про заборону експорту в рф – FT

Дипломати ЄС і Японії вважають пропозицію Вашингтона нездійсненна.

Європейський Союз та Японія не погодились з планом США та країн "Великої сімки" щодо заборони майже всього експорту в росію.

Про це повідомляє Financial Times.

Заява лідерів G7, яка готується до зустрічі в Хіросімі наступного місяця, містить обіцянку замінити поточний режим секторальних санкцій проти росії на повну заборону експорту з кількома винятками.

Зокрема, винятки, за пропозицією США, планується зробити для сільськогосподарської, медичної та іншої продукції, повідомили два джерела.

Водночас, за даними трьох поінформованих джерел, представники Японії та країн ЄС на підготовчій зустрічі минулого тижня припустили, що такий крок є нездійсненним.

"У координації з нашими партнерами з Великої сімки ми запровадили найбільший набір санкцій і заходів експортного контролю, які коли-небудь накладалися на велику економіку", — повідомив речник Ради нацбезпеки.

За його словами, ці санкції значно вплинули на російську економіку та підірвали здатність москви фінансувати війну, яку вона веде проти України.

Розбіжності щодо цього заходу підкреслюють відсутність доступних для лідерів G7 додаткових варіантів санкційних заходів для посилення економічного покарання режиму владіміра путіна після 14 місяців війни. Наразі росія відрізана від західного імпорту технологій, машин і фінансів.

Основною метою США, Великої Британії, ЄС та інших союзників є боротьба з ухиленням від санкцій та посилення тиску на треті країни, зокрема Туреччину, ОАЕ та та країни Центральної Азії, які допомагають росії обходити санкції та збільшили обсяги торгівлі з москвою.

З лютого 2022 року блок вже ухвалив 10 пакетів санкцій проти росії, але після тижнів суперечок між державами-членами, деякі з них домоглися вилучень і винятків для своїх галузей, погрожуючи накласти вето на обмеження.

Заміна цього режиму на повну заборону експорту ризикує поновити ці дебати та потенційно послабити вже існуючі заходи, заявили чиновники.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про плани США та країн G7 вести обмеження майже на весь експорт до рф.