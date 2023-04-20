Союзники США та України розглядають можливість майже повної заборони експорту до росії

Наразі санкції майже вдвічі зменшили вартість експорту з ЄС і G-7 до росії, обмеживши все, від електроніки до предметів розкоші.

Деякі з ключових союзників України, включаючи США, розглядають наближення до прямої заборони на більшу частину експорту до росії, потенційно значного посилення економічного тиску на президента путіна через його війну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Якщо лідери G-7 підтримають цей крок на саміті, тоді доведеться узгодити саме те, що буде виключено, причому ліки та сільськогосподарська продукція, включаючи продукти харчування, дуже ймовірно, залишаться виключеними, сказав один із людей.

Але існують потенційно серйозні перешкоди для впровадження. Щоб набути чинності в ЄС, нові критерії мають бути прийняті всіма членами, і це спровокує гостру дискусію з огляду на ймовірну негативну реакцію компаній, які все ще експортують товари до росії, а також ризик помсти з боку москви.

Якщо буде запроваджено майже повне ембарго на експорт, значна частина решти торгових потоків із цих країн із росією зникне. Представник Ради національної безпеки США відмовився коментувати перспективи такого кроку.

Наразі санкції майже вдвічі зменшили вартість експорту з ЄС і G-7 до росії, обмеживши все, від електроніки до предметів розкоші.

Члени G-7 стурбовані, що це надто велика користь для економіки путіна під час війни, особливо тому, що москва знаходить способи обійти санкції, щоб ввозити товари через треті країни.

Німеччина, Італія та Польща залишаються трійкою найбільших європейських експортерів товарів до росії, свідчать дані Trade Data Monitor. У G-7 найбільше можуть постраждати немедичні та несільськогосподарські продукти, як автомобілі, шоколад, пиво, взуття, квіти та косметика.

Навіть з існуючими обмеженнями росія встигла імпортувати через треті країни частину санкційних компонентів США та Європи.

Ці зусилля включали застосування дипломатичного тиску на інші країни, розширення обмежень на всі товари, які були виявлені в російській зброї в Україні, і націлювання на компанії, які, можливо, допомагають москві — навмисно чи іншим чином — обходити обмеження. Раніше цього місяця США ввели санкції проти десятків організацій у 20 країнах, звинувативши їх у допомозі москві ухилятися від санкцій.

У той же час європейські країни шукають у москви деякі товари, зокрема паладій, мідь, залізо та нікель.

Раніше повідомлялось, що в ЄС припускають, що досягли ліміту санкцій проти росії.