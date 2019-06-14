Яценюк: Порошенко якщо не шкодує, то ставить під сумнів рішення відправити мене у відставку

Лідер "Народного фронту", екс-прем'єр міністр України Арсеній Яценюк (2014-2016) заявив про те, що Порошенко шкодує про те, що відправив його у відставку.

"Якби Порошенко на старті президентства був таким, яким він є вже сьогодні, після п'яти років президентства, думаю, були б інші результати. Його теж життя побило і теж навчило", - зазначив Яценюк в інтерв'ю Дмитру Гордону.

У відповідь на питання, чому Порошенко програв президентські вибори, він підкреслив: "У тому числі тому, що він зробив помилку. Йому не треба було починати війну зі мною в 2014 році. Я свідомо йшов на всі речі. Я знав, що це не просто буде мінус рейтингу, а вб'є рейтинг, але виходив і говорив: сьогодні ми будемо приймати закони щодо зменшення витрат державного бюджету на цілий ряд соціальних програм, тарифи повинні бути ось такі ... Я брав весь вогонь на себе ".

"Я робив те, у що вірю. Робив те, що є в адекватному, правильному протоколі порятунку пацієнта, який перебуває в клінічній смерті. Ніхто інший рецепту до сьогоднішнього дня не запропонував", - додав він.

Арсеній Яценюк вважає правильним, що не воював публічно з Порошенком. "Правильно зробив, що пішов (добровільно пішов з поста Прем'єр-міністра в 2016 році) і не допустив дострокових парламентських виборів. Це б точно призвело до дострокових президентських виборів. А це були б неймовірні наслідки для держави. Не виключаючи подальшої федералізації країни", - переконаний він.

Розповідаючи про свої стосунки з 5-м президентом він зазначив, що "ніколи не розцінював Порошенко як ворога": "Більше того, я з відкритою душею до нього ставився, коли він став президентом. Ми тоді з Турчиновим дуже переживали, що вибори будуть в два тури, що країна просто між першим і другим туром не проживе. Він тоді виграв в першому турі, і це було добре, тому що були проведені демократичні вибори".

Але після цього, за словами Яценюка, Порошенко "задіяв всю машину" проти нього: "Порошенко стає в один тур президентом. Ну, і Петро Олексійович чомусь оцінив, що я у нього основний конкурент на наступних президентських виборах. Ну, якщо чесно , він правильно оцінив. Це правда".

"У 2014 році БПП не очікував, що вони програють вибори "Народному фронту". І на наступний день після виборів все, що почали робити, - це заточувати всіх проти мене. Вони мені влаштували палаючу землю під ногами. Там же була задіяна ціла машина. (Нардеп-утікач) Онищенко публічно заявив, що витратив 30 млн доларів на усунення Яценюка", - сказав він.

"Думаю, сьогодні він, можливо, якщо і не шкодує, то ставить під сумнів доцільність всього цього", - додав Яценюк.

"Я не атакував Порошенка з однієї простої причини. У мене перед очима була картинка Тимошенко-Ющенко, Ющенко-Тимошенко. Це як родова травма демократії. За класичним політичним правилам мені треба було діяти зовсім по-іншому. Вийти на трибуну парламенту, звинуватити персонально Порошенка і його фракцію в тому, що вони почали боротьбу за владу, оголосили війну: "вас не цікавить країна - вас цікавить те, щоб змістити прем'єр-міністра. І почалося б. Як я міг собі це дозволити в воюючій країні?", - сказав лідер НФ.

Відповідаючи на питання Гордона про якості Порошенка, Яценюк сказав: "Я не скажу про Порошенка нічого поганого. Тому що те, що було, - це було. Ми якось розберемося. Погано, що це вразило систему державної влади в країні. Це підірвало довіру спочатку в інститут прем'єра, а потім в інститут президента".