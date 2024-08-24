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"Йде за нашим планом" : Зеленський висловився про операцію ЗСУ в Курській області та назвав її цілі.

24 серпня 2024, 17:53
фото: "РБК-Україна"
Президент України задоволений результатами Курської операції ЗСУ, яка показала усьому світу нікчемність путіна.

Одна з цілей операції на Курщині – показати світу, хто такий путін. А також продемонструвати росіянам, що для їхнього лідера дорожче – окупація території України чи захист свого населення.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами

"І я дуже радий, бо все, про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз показали. Він досі думає ,як утримати захоплені території, і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто "Браво". Окрім оплесків, немає ніякої реакції", – сказав Зеленський.

За словами глави держави, наступ на Курщині має кілька цілей , однак не про всі можна наразі говорити публічно.
 
"Операція складна, важливо, що вона йде за нашим планом. Є кілька результатів цієї операції, не всі можу говорити. Передусім – обмінний фонд, це те що можна говорити відкрито, він поповнюється. Це позитив", – сказав він.
 
Другий позитивний результат, за словами Зеленського, – це " зупинення операції на півночі рф, превентивний удар" .
 
"І наша операція виконала це завдання. Ми запобігли оточенню частин нашої Сумскої області й бажанню окупувати столицю регіону місто Суми", – заявив він.
 
При цьому Зеленський заперечив, що наступ на Курщину нібито покликаний стати "розмінною картою" для переговорів:
 
"І хтось казав про те, що ми розігруємо цю карту для діалогу. Якого діалогу? Цей дехто був путін. Ми не розігруємо ніякі карти. Ми дуже відкриті з нашими партнерами, ми сказали, як дипломатично йдемо до справедливого миру, до закінчення війнм. І всіх запросили на майданчик формули миру, або саміту миру, підтримуючи або просто говорячи про це".

 

День Незалежностівійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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