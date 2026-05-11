ЄС готує новий пакет санкцій проти росії
11 травня 2026, 10:05
Фото: з відкритих джерел
21-й пакет санкцій проти рф готують на кінець червня або початок липня 2026 року, і головною його ціллю буде російський "тіньовий флот".
Європейський Союз працює над 21-м пакетом санкцій проти росії, до якого можуть входити обмеження проти банків, релігійних діячів, "тіньового флоту" рф та компаній, які продають українське зерно з тимчасово окупованих територій.
Про це пише Politico з посиланням на європейських дипломатів.
Як зазначається, 21-й пакет санкцій проти рф готують на кінець червня або початок липня 2026 року, і головною його ціллю буде російський "тіньовий флот". Сім чиновників та дипломатів ЄС також повідомили видання, що нові обмеження будуть спрямовані проти російських банків, фінансових установ та військово-промислових компаній, а також фірм, які торгують вкраденим з ТОТ України зерном.
Посадовці Євросоюзу також планують включити до нового пакета ті санкції, які раніше блокував колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Це стосується, зокрема, членів російської православної церкви та її очільника – патріарха Кирила, який є близьким соратником лідера рф путіна. ЄС також може відновити рішення заборонити морське обслуговування російських суден, яке раніше блокували Греція та Мальта.
"Після угорських виборів з’явився новий імпульс. Ми повинні переглянути обмеження, над якими працювали раніше, але також ми повинні розробляти новий пакет санкцій", – сказала журналістам голова європейської дипломатії Кая Каллас після зустрічі міністрів ЄС у Люксембурзі.
Крім того, за даними Politico, незабаром ЄС запровадить санкції проти понад двох десятків росіян, причетних до викрадення українських дітей. Посадовці ЄС зазначили, що економіка росії зараз у "найгіршому від початку війни" стані, тому "це можливість її дотиснути".