ЄС готує новий пакет санкцій проти росії

Європейський Союз працює над 21-м пакетом санкцій проти росії, до якого можуть входити обмеження проти банків, релігійних діячів, "тіньового флоту" рф та компаній, які продають українське зерно з тимчасово окупованих територій.

Про це пише Politico з посиланням на європейських дипломатів.

Як зазначається, 21-й пакет санкцій проти рф готують на кінець червня або початок липня 2026 року, і головною його ціллю буде російський "тіньовий флот". Сім чиновників та дипломатів ЄС також повідомили видання, що нові обмеження будуть спрямовані проти російських банків, фінансових установ та військово-промислових компаній, а також фірм, які торгують вкраденим з ТОТ України зерном.

Посадовці Євросоюзу також планують включити до нового пакета ті санкції, які раніше блокував колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Це стосується, зокрема, членів російської православної церкви та її очільника – патріарха Кирила, який є близьким соратником лідера рф путіна. ЄС також може відновити рішення заборонити морське обслуговування російських суден, яке раніше блокували Греція та Мальта.