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ПОЛІТИКА

ЄС хоче різко збільшити виробництво боєприпасів та їх постачання Україні — Spiegel

02 березня 2023, 10:49
ЄС хоче різко збільшити виробництво боєприпасів та їх постачання Україні — Spiegel
Європейська комісія має намір представити послам країн-членів Європейського Союзу в цей четвер план, який забезпечить постачання Україні боєприпасів для протистояння російському вторгненню.

В плані також буде йтися про поповнення запасів у країнах Європейського Союзу. 

Пише Spiegel.

Згідно з документом, який є у розпорядженні ЗМІ, план містить три кроки: перший із яких передбачає негайне збільшення постачань Україні боєприпасів, особливо 155-мм артилерійських снарядів. 

"Жозеп Боррель, верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ, незабаром запропонує додатковий пакет підтримки в розмірі €1 млрд на постачання боєприпасів", - пише німецьке видання.

Другий крок передбачає спільну закупівлю 155-мм боєприпасів Європейським оборонним агентством, аби поповнити запаси країн ЄС і забезпечити постачання Україні в довгостроковій перспективі. 

Третій компонент забезпечує збільшення потужностей з виробництва боєприпасів у Європі з урахуванням зміненої ситуації у сфері безпеки.

"Допомога в рамках першого компонента здійснюватиметься за вже встановленою схемою: країни ЄС забезпечують постачання Україні та отримують натомість гроші із Європейського фонду миру. Його фінансове покриття вже тричі збільшували на €500 млн щоразу, а в грудні було ухвалено рішення збільшити його до €2 млрд. Щойно це буде реалізовано, надійде ще EUR1 млрд, який має запропонувати Боррель", - йдеться в статті.

Другий компонент плану передбачає необхідність збільшення закупівель боєприпасів у довгостроковій перспективі за допомогою проєкту EDA. Згідно з ним, країни-члени ЄС і Україна мають розмістити масове замовлення і послати чіткий сигнал про попит промисловості, після чого та буде готова збільшити свої виробничі потужності, вважає Єврокомісія. 

"Закупівлі можна було б здійснювати за зразком агентства із закупівель Occar, яке вже займається спільними оборонними проєктами... За ту частину, що буде поставлена Україні, знову ж таки виплачуватиметься компенсація з EPF", - пише видання.

Єврокомісія також сподівається, що спільне замовлення призведе до значного зниження цін на продукцію. 25 із 27 країн ЄС і Норвегія вже висловили зацікавленість в участі у проєкті, розрахованому на сім років.  

У рамках третього кроку планують розв'язати проблему запасів боєприпасів у країнах ЄС. Вони швидко скорочуються і в недостатньої здатності поповнюються.

Єврокомісія бачить себе в ролі посередника і організатора, наприклад, шляхом виявлення прогалин у виробничих потужностях і допомоги в управлінні закупівлями, а реальна відповідальність лежить на промисловості та урядах країн ЄС, пишуть німецькі журналісти. 

"Очікується, що міністри оборони цих країн обговорять пропозиції на неформальній зустрічі в Стокгольмі на початку наступного тижня. Рішення можуть ухвалити вже на наступному саміті глав держав та урядів наприкінці березня", - написав Spiegel.

Наразі є нестабільність постачання боєприпасів до України порівняно з осінню минулого року, зазначили журналісти.

ЄСРосіявійнабоєприпаси

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