​​ЄС і Бельгія не дійшли згоди щодо заморожених російських активів для України

Бельгійські урядовці закликали врахувати всі можливі варіанти.

Технічна зустріч між представниками Європейської комісії та Бельгії у п’ятницю не дала прориву у питанні використання заморожених російських активів для підтримки України.

Про це повідомляє телеканал Euronews із посиланням на джерела.

За словами бельгійських урядовців, у країні зростає занепокоєння через відсутність альтернативних пропозицій Єврокомісії щодо фінансування України за рахунок цих активів.

"Для Бельгії важливо, щоб були розглянуті всі варіанти. Кожен підхід повинен бути ретельно і прозоро вивчений, щоб забезпечити найкраще рішення", - заявило джерело. Воно додало, що таких варіантів наразі не запропоновано.

Водночас співрозмовник підкреслив, що Бельгія «поки що не розчарована» відсутністю інших пропозицій і залишається конструктивною, хоча часу на ухвалення рішення залишається обмаль.

Європейська комісія запропонувала план, який дозволяє урядам країн ЄС використати до 185 млрд євро заморожених російських суверенних активів для підтримки України, не конфіскуючи їх.

Одне з європейських джерел Euronews зазначило, що ЄС все ще сподівається на досягнення угоди з Бельгією.

В цей же час, Вашингтон і Брюссель узгоджують кроки щодо заморожених активів рф.