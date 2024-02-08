ЄС критикує уряди країн за те, що заборонені товари потрапляють до росії – Politico

ЄС намагається закрити лазівки в обмеженнях.

Єврокомісія вимагає від урядів країн ЄС негайно боротися з нелегальним потоком підсанкційних товарів до росії, намагаючись закрити лазівки в обмеженнях проти рф.

Про це повідомляє Politico.

У листі, надісланому країнам ЄС у середу, 7 лютого, Європейська комісія попередила про необхідність "негайних, узгоджених і рішучих дій".

Єврокомісари з питань фінансів Майред Макгіннес і з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, які підписали лист, заявили, що незабаром поділяться "детальною інформацією" про те, де компанії ухиляються від дотримання санкцій. Вони заявили, що до середини квітня зв'яжуться зі столицями країн ЄС, щоб оцінити вжиті заходи.

Хоча самі санкції узгоджуються на рівні ЄС, уряди країн Союзу відповідають за їх виконання під контролем Єврокомісії. Країни схвалили нову порцію обмежень проти росії в грудні минулого року і працюють над наступною.

Підсанкційні товари з ЄС потрапляють до росії спочатку через країни, що не є членами Союзу, які реекспортують їх до рф, а також через дочірні підприємства європейських компаній, які працюють за межами ЄС для виробництва цих товарів, йдеться в листі.

Зазвичай це предмети і технології, які самі по собі не є зброєю, але можуть бути використані у військових цілях.

Єврокомісія вивчає можливість створення органу ЄС із контролю за дотриманням санкцій, фактично перебравши цю функцію від урядів.

За словами чиновника, близького до переговорів, який говорив з Politico на умовах анонімності, ця ідея набирає популярності і може бути на порядку денному глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, якщо вона буде призначена на другий термін.

У листі йдеться про те, що експорт заборонених товарів з ЄС до країн, які не є членами Союзу, зріс із 3 млрд євро до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну до 5,6 млрд євро до середини 2023 року. Це "надзвичайно тривожне" зростання "компенсує" втрату легальної торгівлі цими товарами з росією до повномасштабної війни, йдеться в листі.

Єврокомісія закликає уряди країн ЄС притягнути до відповідальності компанії Союзу, які активно підривають санкції, "де б вони не діяли, а також позбавити компанії спокуси використання лазівок в обмеженнях, публікуючи "найбільш показові" випадки та покарання.

Макгіннес радить країнам ЄС зв'язатися з компаніями, які беруть участь у виробництві підсанкційних товарів, щоб підштовхнути їх до ретельнішої перевірки своїх ланцюгів постачання на відповідність санкційним правилам Союзу.

Національні органи влади повинні ділитися інформацією про компанії та фізичних осіб з країн, що не входять до ЄС, які можуть бути причетні до використання лазівок у санкціях, а також "проявляти особливу пильність" щодо винятків із санкцій, які можуть погіршити проблему, йдеться в листі.

Ідея створення європейського органу для забезпечення дотримання санкцій була популярною в минулому, і близько десяти країн, включаючи Німеччину, Францію, Італію та Іспанію, підтримали минулого року ініціативу Нідерландів щодо створення такого відомства.

Минулого року Франція лобіювала розширення повноважень прокуратури ЄС, щоб закрити лазівки в санкціях.

Високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності заявив, що існують "великі проблеми" із запровадженням санкцій, включаючи "нерівномірне" поширення обмежень у різних країнах.

Інший дипломат ЄС сказав, що вони підтримують будь-який інструмент, який допоможе країнам забезпечити виконання санкцій.

Третій дипломат, однак, застеріг від створення органу на рівні ЄС, стверджуючи, що Єврокомісія втручатиметься у справи національних урядів, беручи на себе повноваження їхніх органів влади. Будь-який орган ЄС із питань санкцій повинен лише контролювати роботу на національному рівні та надавати рекомендації, сказав він.

"Ми не думаємо, що держави-члени відмовляться від цієї компетенції", - додали вони, стверджуючи, що такий крок може мати "наслідки в інших сферах".

Макгіннесс обговорить лист із національними міністрами на зустрічі з питань санкцій 13 лютого.