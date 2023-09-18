ЄС може стати таким же залежним від китайських батарей, як і від російської енергії – Reuters

Огляд впливів на економіку євроблоку на найближче десятиліття.

Європейський Союз може стати настільки ж залежним від Китаю щодо літій-іонних батарей і паливних елементів до 2030 року, як залежав від росії щодо енергії до початку війни в Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на отриманий відповідний документ, якщо євроблок не вживе рішучих заходів, то цей сценарій цілком ймовірний.

Згаданий документ стане основою для обговорення економічної безпеки Європи під час зустрічі лідерів ЄС у Гранаді в Іспанії 5 жовтня.

Стурбовані зростаючою глобальною самовпевненістю та економічною вагою Китаю, лідери обговорять пропозиції Європейської комісії щодо зменшення ризику щодо потенційно надто залежної Європи від Китаю та необхідності диверсифікації в бік Африки та Латинської Америки.

У документі йдеться, що через переривчастий характер відновлюваних джерел енергії, таких як сонце або вітер, Європі знадобляться способи накопичення енергії, щоб досягти мети щодо нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року.

"Це різко підвищить наш попит на літій-іонні батареї, паливні елементи та електролізери, який, як очікується, зросте в 10-30 разів у найближчі роки", — йдеться в документі, підготовленому під головуванням Іспанії в ЄС.

Хоча ЄС займає сильні позиції на проміжних і монтажних етапах виробництва електролізерів, з більш ніж 50% часткою світового ринку, він значною мірою покладається на Китай у виробництві паливних елементів і літій-іонних акумуляторів, які мають вирішальне значення для електромобілів.

"Без впровадження рішучих заходів європейська енергетична екосистема може мати залежність від Китаю до 2030 року іншого характеру, але з подібною гостротою, ніж залежність від росії до вторгнення в Україну", — йдеться в повідомленні.

За даними Європейської комісії, у 2021 році, за рік до російського вторгнення в Україну, на ЄС припало понад 40% загального споживання газу, 27% імпорту нафти та 46% імпорту вугілля з росії.

Припинення більшості закупівель енергії з росії спричинило зростання цін на енергоносії в ЄС і сплеск споживчої інфляції, що змусило Європейський центральний банк різко підвищити процентні ставки, що призвело до стримування економічного зростання.

"Подібний сценарій може розгорнутися в цифрово-технологічному просторі»" — йдеться в документі. "Прогнози показують, що попит на цифрові пристрої, такі як датчики, дрони, сервери даних, обладнання для зберігання даних і мережі передачі даних, різко зросте в цьому десятилітті".

До 2030 року залежність від іноземних держав може серйозно завадити підвищенню продуктивності, необхідного європейській промисловості та сектору послуг, і може перешкодити модернізації сільськогосподарських систем, необхідних для боротьби зі зміною клімату.