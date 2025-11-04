Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС може запровадити "випробувальний термін" для нових членів – FT

04 листопада 2025, 14:16
Фото: Укрінформ
Ініціатива виникла на тлі побоювань, що нові члени можуть наслідувати приклад Угорщини, де уряд Віктора Орбана за останні роки відступив від принципів верховенства права.

Європейський Союз розглядає можливість запровадження для нових країн-членів "випробувального періоду" після вступу, який дозволить тимчасово обмежувати їхні права в разі порушення демократичних стандартів або навіть виключати з блоку.

Про це повідомляє Financial Times.

Ініціатива виникла на тлі побоювань, що нові члени можуть наслідувати приклад Угорщини, де уряд Віктора Орбана за останні роки відступив від принципів верховенства права, а також блокує окремі рішення ЄС щодо допомоги Україні.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Брюссель повернувся до активного розширення, яке було фактично заморожене понад десятиліття, зокрема через російське вторгнення в Україну та необхідність інтеграції країн Західних Балкан.

За її словами, Єврокомісія опрацьовує механізми контролю для країн, які приєднуватимуться до ЄС:

  • перехідний період після вступу;
  • припинення окремих прав і привілеїв у разі порушення норм;
  • можливість виключення з ЄС у разі повторних порушень.

У щорічному звіті ЄС рекомендував Україні, Молдові та іншим кандидатам продовжувати реформи у сферах верховенства права, незалежності судів та боротьби з корупцією. Водночас у Брюсселі визнають: деякі країни-члени все обережніше ставляться до розширення, попри публічну підтримку.

Кос наголосила, що вступ можливий лише після внутрішніх реформ, але підкреслила важливість зберегти темп розширення, щоб не допустити посилення російського впливу в регіоні.

"Якщо ми зупинимося, росія знайде шлях увійти через чорний хід", — заявила вона.

Нагадаємо, щорічний звіт Європейської комісії щодо розширення ЄС цього року дає Україні найвищу оцінку за три роки.

