ЄС може запровадити "випробувальний термін" для нових членів – FT
Європейський Союз розглядає можливість запровадження для нових країн-членів "випробувального періоду" після вступу, який дозволить тимчасово обмежувати їхні права в разі порушення демократичних стандартів або навіть виключати з блоку.
Про це повідомляє Financial Times.
Ініціатива виникла на тлі побоювань, що нові члени можуть наслідувати приклад Угорщини, де уряд Віктора Орбана за останні роки відступив від принципів верховенства права, а також блокує окремі рішення ЄС щодо допомоги Україні.
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Брюссель повернувся до активного розширення, яке було фактично заморожене понад десятиліття, зокрема через російське вторгнення в Україну та необхідність інтеграції країн Західних Балкан.
За її словами, Єврокомісія опрацьовує механізми контролю для країн, які приєднуватимуться до ЄС:
- перехідний період після вступу;
- припинення окремих прав і привілеїв у разі порушення норм;
- можливість виключення з ЄС у разі повторних порушень.
У щорічному звіті ЄС рекомендував Україні, Молдові та іншим кандидатам продовжувати реформи у сферах верховенства права, незалежності судів та боротьби з корупцією. Водночас у Брюсселі визнають: деякі країни-члени все обережніше ставляться до розширення, попри публічну підтримку.
Кос наголосила, що вступ можливий лише після внутрішніх реформ, але підкреслила важливість зберегти темп розширення, щоб не допустити посилення російського впливу в регіоні.
"Якщо ми зупинимося, росія знайде шлях увійти через чорний хід", — заявила вона.
Нагадаємо, щорічний звіт Європейської комісії щодо розширення ЄС цього року дає Україні найвищу оцінку за три роки.