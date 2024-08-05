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ЄС не визнає перемогу Мадуро на виборах у Венесуелі і закликає незалежно перевірити результати

05 серпня 2024, 10:31
ЄС не визнає перемогу Мадуро на виборах у Венесуелі і закликає незалежно перевірити результати
Фото з вільних джерел
Як зазначає ЄС, результати виборів, опубліковані 2 серпня, не можуть бути визнані без офіційних протоколів голосування.

Європейський союз не може визнати переобрання Ніколаса Мадуро на президентських виборах у Венесуелі, бо виборчий орган країни досі не надав офіційних протоколів голосування.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

"Незважаючи на власні зобовʼязання, Національна виборча рада Венесуели (CNE) досі не опублікувала офіційні протоколи голосування з виборчих дільниць. Без доказів, що їх підтверджують, результати, опубліковані 2 серпня, не можуть бути визнані. Будь-яка спроба затримати повну публікацію офіційних протоколів голосування лише поставить під сумнів достовірність офіційно оприлюднених результатів", – заявили у ЄС.
 
Водночас зазначається, що копії протоколів голосування на виборах у Венесуелі, опубліковані опозицією та перевірені кількома незалежними організаціями, вказують на те, що опонент Ніколаса Мадуро – Едмундо Гонсалес Уррутія перемагає на президентських виборах зі значною більшістю голосів.
 
Європейський Союз також закликає до подальшої незалежної перевірки виборчих документів за участю міжнародних організацій.
 
Нагадаємо, Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%. Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.
 
Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

 

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