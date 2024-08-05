ЄС не визнає перемогу Мадуро на виборах у Венесуелі і закликає незалежно перевірити результати

Як зазначає ЄС, результати виборів, опубліковані 2 серпня, не можуть бути визнані без офіційних протоколів голосування.

Європейський союз не може визнати переобрання Ніколаса Мадуро на президентських виборах у Венесуелі, бо виборчий орган країни досі не надав офіційних протоколів голосування.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

"Незважаючи на власні зобовʼязання, Національна виборча рада Венесуели (CNE) досі не опублікувала офіційні протоколи голосування з виборчих дільниць. Без доказів, що їх підтверджують, результати, опубліковані 2 серпня, не можуть бути визнані. Будь-яка спроба затримати повну публікацію офіційних протоколів голосування лише поставить під сумнів достовірність офіційно оприлюднених результатів", – заявили у ЄС.

Водночас зазначається, що копії протоколів голосування на виборах у Венесуелі, опубліковані опозицією та перевірені кількома незалежними організаціями, вказують на те, що опонент Ніколаса Мадуро – Едмундо Гонсалес Уррутія перемагає на президентських виборах зі значною більшістю голосів.