ЄС планує надати Frontex нові повноваження для контролю дронів

03 листопада 2025, 19:54
ЄС планує надати Frontex нові повноваження для контролю дронів
Фото: facebook.com
Тоді агентств Frontex зможе спостерігати за повітряним простором і захищати критичну інфраструктуру від безпілотників та гібридних загроз.

Європейські країни обговорюють можливість надання агентству Frontex додаткових повноважень для спостереження за повітряним простором та захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Euroactiv.

Згідно з конфіденційними документами Ради ЄС, такі заходи викликані зростаючими занепокоєннями через вторгнення дронів у повітряний простір країн-членів, зокрема для спостереження за військовими та цивільними об’єктами у Бельгії.

Нота Ради ЄС від 30 жовтня свідчить, що європейські столиці обговорюють розширення мандату Frontex для протидії гібридним загрозам – від порушень повітряного простору до захисту стратегічних об’єктів. Перегляд мандату агентства, запланований на 2026 рік, вперше був анонсований президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на початку цього року.

Обговорення цього питання відбудеться на технічній нараді послів ЄС 5 листопада.

Frontex наразі допомагає країнам ЄС у управлінні зовнішніми кордонами, протидіє транскордонній злочинності та сприяє процедурам повернення. Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер зазначив, що мандат агентства "може поширитися на захист від безпілотників та охорону аеропортів".

 
