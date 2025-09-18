Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС планує швидше відмовитися від російського СПГ після закликів Трампа

18 вересня 2025, 21:07
ЄС планує швидше відмовитися від російського СПГ після закликів Трампа
США зацікавлені у нарощуванні поставок власного СПГ до Європи
Євросоюз готує нові кроки для скорочення імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ).
 
Про це пише Bloomberg. 
 
Це відбувається за кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп закликав ЄС обмежити торгівлю енергоносіями з москвою.
 
За даними джерел видання, Єврокомісія розглядає можливість включення до нового пакета санкцій положення про повне припинення імпорту СПГ з РФ до кінця 2027 року. Раніше саме цей термін уже був визначений у плані RePowerEU, спрямованому на відмову від російських енергоносіїв.
 
Адміністрація Трампа вимагає, щоб Європа діяла швидше, зокрема, тисне на союзників для запровадження 100% мит на закупівлю російської нафти Індією та Китаєм. Однак більшість країн ЄС не підтримують цю ідею, тому Брюссель зосередився саме на російському СПГ.
 
Очікується, що вже у другій половині наступного року на світовому ринку газу з’явиться профіцит. Це знизить ризики дефіциту постачань у Європі і стримуватиме ціни, що може стати ключовим фактором для ухвалення остаточної дати відмови від російського газу.
 
США зацікавлені у нарощуванні поставок власного СПГ до Європи. Нині ЄС щороку імпортує близько 50 млрд кубометрів американського палива, і нові виробничі потужності США можуть ще збільшити ці обсяги. У межах торгової угоди ЄС зобов’язався закупити американських енергоносіїв на 750 млрд доларів протягом трьох років.
 
Попри різке скорочення після 2022 року, у 2024 році російський газ усе ще складав майже 19% імпорту ЄС. Найбільшими імпортерами залишаються Іспанія, Бельгія та Франція.
 
Рішення про заборону СПГ через пакет санкцій потребує одностайності країн-членів, тоді як поправки у рамках RePowerEU ухвалюються кваліфікованою більшістю. Водночас санкційні обмеження можуть бути скасовані у майбутньому, тоді як зміни в RePowerEU матимуть постійний характер.

 

війна в УкраїніСПГросія окупанти

Останні матеріали

Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється