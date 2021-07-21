ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей і створить новий орган

Запропонований Єврокомісією пакет далі має пройти обговорення у Європарламенті і Раді ЄС

Європейська комісія у вівторок представила пакет законодавчих пропозицій про посилення правил ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на пресслужбу виконавчого органу ЄС.

Мета цього пакету - поліпшити виявлення підозрілих транзакцій і дій та закрити лазівки, які злочинці використовують для відмивання незаконних доходів або фінансування терористичної діяльності через фінансову систему.

​​Пакет складається з чотирьох законодавчих пропозицій, які беруть до уваги нові виклики, пов'язані з технологічними інноваціями. До них належать віртуальні валюти, більш інтегровані фінансові потоки на єдиному ринку і глобальний характер терористичних організацій.

У центрі представленого пакету - створення нового Управління по боротьбі з відмиванням коштів. Воно координуватиме роботу наглядових органів окремих країн та буде надавати їм підтримку. Майбутній орган боротьби з відмиванням коштів повинен запрацювати в 2024 році.

Єврокомісія також пропонує гармонізувати правила протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в межах ЄС, включаючи, наприклад, більш детальні правила щодо бенефіціарної власності та завдань наглядових органів і підрозділів фінансової розвідки.

Єврокомісія пропонує застосовувати ​​правила щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму до всього криптосектору, зобов'язуючи всіх постачальників послуг проводити належну перевірку щодо своїх клієнтів. Передбачені кроки для виявлення використання біткоїнів для відмивання грошей або фінансування тероризму. Анонімні електронні гаманці повинні бути повністю заборонені в ЄС.

Крім того, комісія запропонувала загальноєвропейський ліміт у розмірі 10 000 євро на великі готівкові платежі. Обмеження на готівкові платежі вже існують приблизно у двох третинах держав-членів, але їхні суми різняться.

Запропонований Єврокомісією пакет далі має пройти обговорення у Європарламенті і Раді ЄС.

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