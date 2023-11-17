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ЄС повинен знайти снаряди для України за кордоном – Латвія

17 листопада 2023, 12:33
ЄС повинен знайти снаряди для України за кордоном – Латвія
Edgars Rinkevics Latvia Латвія Едгарс Ринкевичс
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликає Євросоюз купувати снаряди для України за межами, адже Євросоюз не встигає надати артилерійські боєприпаси згідно з графіком до березня наступного року.

Про це пише Politico.

"Ми вже давно виступаємо за те, що якщо не вистачає боєприпасів або не вистачає обладнання в ЄС, то давайте купимо їх деінде і передамо Україні", - заявив литовський президент.

Він додав, що зараз важливо, щоб Україна продовжувала воювати, і щоб Україна отримувала те, що їй потрібно.

Питання про те, чи всі боєприпаси, які ЄС хоче передати Києву, повинні виробляти компанії в Євросоюзі і в Норвегії, було суперечливим від початку ініціативи про 1 млн снарядів. Франція має найбільший оборонний сектор у ЄС ще тоді наполягала на суворих обмеженнях щодо можливого залучення боєприпасів поза ЄС.

Швеція і країни Балтії, були більш відкриті до купівлі снарядів за межами Європи.

"Нашим головним викликом зараз є не так витрати на оборону, які ми збільшуємо, як те, де знайти обладнання для поповнення своїх запасів, для переозброєння своїх збройних сил", - сказав Рінкевичс. 

За його словами, слід брати до уваги те, що війна в Україні триватиме довше, ніж можна було передбачити півтора року тому.

Президент Латвії висловив занепокоєння, що проблеми в ЄС можуть вплинути на США, де допомога Україні також зіштовхується з політичними труднощами.  

"Коли я розмовляю з американцями, мене трохи турбує те, що вони живуть під враженням, ніби Європа дає недостатньо, хоча насправді ми витрачаємо на Україну, якщо об'єднати і військові, і всілякі програми, більше, ніж США, – сказав Рінкевичс. 

"І саме тому я думаю, що якщо вони знову почують, що Європа не здатна виробляти достатньо боєприпасів або надавати достатню фінансову підтримку, то це матиме певний негативний вплив і на дебати в Сполучених Штатах, тому що з'явиться аргумент: "Послухайте, хлопці, якщо Європа робить недостатньо або якщо їй байдуже, то і нам повинно бути байдуже", - підсумував президент.

Ми також писали, що Євросоюз, ймовірно, не встигне надати Україні обіцяний 1 млн снарядів до березня 2024 року.
ЛатвіяартснарядиРінкевичс

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