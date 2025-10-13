Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС профінансує створення спецтрибуналу щодо агресії рф

13 жовтня 2025, 15:49
ЄС профінансує створення спецтрибуналу щодо агресії рф
Фото: gettyimages.com
Ще додатково 6 мільйонів піде на допомогу депортованим дітям та жертвам сексуального насильства.

Європейський Союз надасть 10 мільйонів євро на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. 

Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас під час візиту до Києва 13 жовтня.

На пресконференції в українській столиці Каллас наголосила, що керівництво Росії має понести відповідальність за розв’язання війни.

"Не було б жодних воєнних злочинів, якби не було злочину агресії. Тому ніхто не повинен уникнути покарання. Примусова депортація дітей та сексуальне насильство одні з найтемніших сторінок цієї війни", - заявила вона.

Окрім підтримки трибуналу, ЄС також виділить ще 6 мільйонів євро на допомогу депортованим українським дітям та жертвам сексуального насильства, скоєного під час війни.

"Це допоможе забезпечити жертвам необхідну допомогу", - додала Каллас.

Нагадаємо, у червні 2025 року президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Нагадаємо, що зранку понеділка голова дипломатії ЄС Каллас прибула до Києва.

 

