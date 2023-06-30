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ЄС розмірковуватиме про можливість використати "заморожені" активи росії – фон дер Ляєн

30 червня 2023, 18:56
ЄС розмірковуватиме про можливість використати
Фото: Укрінформ
Про можливість використання для відновлення України "знерухомлених" у Євросоюзі російських активів розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє Інтерфакс

"Ми обговорили тему іммобілізованих російських активів. Ми, комісія, висунемо пропозицію, і обачно зосередимося на непередбачуваних прибутках від іммобілізованих активів російського центрального банку", – сказала фон дер Ляєн. 

У висновках саміту, ухвалених главами держав та урядів країн ЄС, йдеться про те, що європейські лідери займуться разом з Єврокомісією і главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем координацією з партнерами позиції з приводу того, як можна було б використовувати "знерухомлені" активи росії для допомоги Україні.

"Європейська рада підбила підсумки роботи, виконаної щодо знерухомлених активів росії, і пропонує раді, високому представнику та комісії продовжити роботу згідно із законодавством ЄС і міжнародним правом та в координації з партнерами", – йдеться у висновках.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що ЄС погодив план використання російських активів для України.

Фон дер Ляєнактири рф

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