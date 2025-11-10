ЄС шукає альтернативи фінансування для України через спротив Бельгії "репараційним позикам"

Серед можливих рішень це спільні кредити країн ЄС та двостороннє фінансування.

Європейська комісія готує варіанти забезпечення фінансової підтримки України у 2026–2027 роках на випадок, якщо ЄС не зможе реалізувати механізм так званих "репараційних позик" на базі заморожених російських активів.

Як повідомив посадовець ЄС, знайомий із перебігом обговорень, у документі з варіантами (options paper), який готує Єврокомісія, розглядаються спільні кредити держав-членів ЄС або двостороннє кредитування як можливі альтернативи.

"Основних опцій дві: перша це "репараційні позики" на базі заморожених державних активів росії. Друга модель, за якої держави-члени братимуть кредити для фінансування України протягом наступних двох років", - йдеться в заяві.

За словами посадовця, "репараційні позики" залишаються найвигіднішим варіантом, адже не передбачають виплати відсотків, на відміну від звичайних кредитів.

"Також обговорюється третя можливість - двосторонні кредити чи допомога від окремих країн ЄС, але цей варіант радше доповнюючий", - уточнив він.

Держави-члени вже неофіційно обговорюють переваги та недоліки кожної моделі. Очікується, що остаточне рішення буде ухвалене на засіданні Європейської ради 18–19 грудня в Брюсселі.

Наразі більшість країн ЄС схиляються до підтримки саме "репараційних позик". Однак реалізація цього підходу залежить від позиції Бельгії, на території якої розміщено понад 180 млрд євро заморожених російських активів, запланованих до використання в межах схеми.

"Перемовини з Бельгією про використання російських державних активів тривають за зачиненими дверима. Але я вірю, що це можливо", - зазначив європейський посадовець.

За його словами, лідери ЄС готові врахувати занепокоєння бельгійського уряду, аби знайти компромісне рішення.

Нещодавно ми присали, що ​​ЄС і Бельгія не дійшли згоди щодо заморожених російських активів для України.