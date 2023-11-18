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ПОЛІТИКА

ЄС цього року може не схвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України – ЗМІ

18 листопада 2023, 08:55
ЄС цього року може не схвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України – ЗМІ
У блоці також немає згоди щодо надання Києву ще 50 млрд євро допомоги.

Рішення Європейського Союзу наступного місяця розпочати переговори про членство з Україною "під загрозою". Також у блоці немає згоди щодо надання Києву ще 50 мільярдів євро допомоги.

Про це пише агентство Reuters з посиланням європейського посадовця.

За словами чиновника, останні дискусії в блоці щодо подальшої підтримки Києва були "перевіркою реальності".

"Лідери... усвідомлюють, що це досить дорого. Як ми за це заплатимо?", – сказав чиновник, який бере участь у підготовці саміту лідерів 27 країн-членів ЄС, який відбудеться 14-15 грудня у Брюсселі.

Співрозмовник агентства сумнівається, що початок офіційних переговорів про членство в ЄС з Україною відбудеться наступного місяця. Він зазначив, що однією з причин є опір Угорщини, який може перешкодити досягненню одностайності, необхідної для такого кроку.

Посадовець також повідомив, що деякі лідери ЄС запропонували повернутися до теми переговорів з Україною щодо вступу, в березні 2024 року. Тоді має бути заслухана оцінка, яку обіцяла провести Єврокомісія, чи виконала Україна решту умов.

війна в Українівступ ЄС

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