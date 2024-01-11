Вже 27 лютого Єврокомісія може оприлюднити оцінку щодо прогресу з євроінтеграційними реформами України.

Від неї буде залежати фактичний початок переговорів про вступ.

Про це редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк написав в соцмережі X (Twitter).

"В Єврокомісії розраховують оприлюднити оцінку щодо прогресу реформ України, Молдови та Боснії і Герцеговини 27 лютого", - йдеться в дописі.

Але дата ще не є фінальною.

Для України йдеться про додаткові реформи, окреслені у звіті про розширення, який оприлюднили у листопаді. Їхнє виконання є умовою для ухвалення переговорної рамки.

Нагадаємо, що в грудні ЄС підтримав відкриття переговорів з Україною і Молдовою, тоді лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною і Молдовою.