Єврокомісія звинуватила грузинську владу у поширенні російської пропаганди

06 жовтня 2025, 19:53
Фото: з вільного доступу
Представники ЄС закликали до мирних протестів і рішуче засудили будь-яке насильство.

Поширюючи дезінформацію щодо дій Європейського Союзу та посла ЄС у Грузії, місцева влада фактично поширює російську пропаганду.

Про це заявила провідна речниця з закордонних справ Єврокомісії Анітта Гіппер під час брифінгу в Брюсселі 6 жовтня. 

"Грузинська влада веде російську пропаганду. Це класичний приклад, коли дезінформація використовується для нападок на нашого посла, якому ми надаємо повну підтримку", - наголосила Гіппер.

Вона додала, що ЄС рішуче засуджує будь-які прояви насильства з будь-якого боку.

"Європейський Союз завжди підтримував мирні протести і мирні демонстрації як фундаментальне право. Водночас ми категорично засуджуємо всі форми насильства. Це наша офіційна позиція", - підкреслила речниця Єврокомісії.

Грузинські масмедіа пишуть, що прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що відповідальність за масові протести в день муніципальних виборів несе посол Європейського Союзу у Грузії і "конкретні люди з-за кордону".

Цієї суботи місцеві вибори в Грузії супроводжувались багатотисячними акціями протесту, а палац президента беруть штурмом.

 

