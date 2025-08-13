Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна має отримати тверді гарантії безпеки – Стармер

13 серпня 2025, 21:35
Україна має отримати тверді гарантії безпеки – Стармер
Фото: Getty Images
Європа готова допомогти Україні досягти справедливого миру.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що Україна має отримати чіткі та дієві гарантії безпеки. 

Про це йдеться у заяві британського уряду після онлайн-розмови, яка відбулася у середу за участі лідерів США, України, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Фінляндії, НАТО та ЄС.

"Усі лідери погодилися, що цей тиждень є критичним моментом для майбутнього України. Вони подякували президенту Трампу за його зусилля залучити Путіна до переговорів із метою припинення кровопролиття", - йдеться в заяві Даунінг-стріт. 

Кір Стармер заявив, що підтримка України залишається непохитною: 

"Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Україна має отримати надійні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої домовленості". 

У британському уряді також підкреслили, що Європа готова підтримати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру, й тісно співпрацюватиме з президентами Трампом і Зеленським. 

Учасники розмови висловили сподівання на продовження діалогу після зустрічі Трампа та путіна, яка має відбутися на Алясці у п’ятницю.

 
війна

