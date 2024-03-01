Європа і США розійшлися в думках щодо арешту $280 млрд російських активів – Bloomberg

Країни G-7 обговорюють шляхи використання заморожених коштів для допомоги Україні, в той час коли європейці стурбовані юридичними та фінансовими ризиками, які США применшують.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

США та їхні європейські союзники мають намір використати заморожені російські активи.

Всі вони погоджуються, що кошти мають залишатися закритими для росії, якщо вона не пообіцяє допомогти у відбудові України, але вони розходяться з приводу того, чи законно переходити Рубікон, конфіскуючи активи.

Зростає бажання розглянути те, що колись вважалося надризикованим, а США активно виступають за такий крок.

В той же час Британія також висловила підтримку арешту активів. А от найбільшу обережність висловили Франція і Німеччина, а також Європейський центральний банк.

За словами людей, обізнаних з цим питанням, вони стурбовані помстою з боку росії проти європейських активів, а також впливом на фінансову стабільність і статус євро як резервної валюти.

"Небезпека полягає в тому, що такий рішучий крок створить прецедент – змусить інші країни уникати зберігання своїх резервів у західних валютах на випадок, якщо вони одного разу піддадуться подібним штрафам", - пише видання.

Посадовці та юристи країн G-7 розглядають ряд варіантів, які вони можуть запропонувати національним лідерам на червневій зустрічі в Італії. Адже будь-який крок вимагатиме політичного рішення на найвищому рівні.

Всі пропозиції несуть певний ризик: деякі з них передбачають використання російських активів як застави для залучення готівки через продаж облігацій, які будуть випущені Україною або спрямовані на неї.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що ЄС зосереджений на пошуку "юридично безпечного кроку, який також можна реалізувати в короткостроковій перспективі".

Інший обхідний шлях передбачає використання активів без їх фактичного захоплення. Таким чином вони можуть надати заставу для України, не торкаючись активів.

Цей план позбавляє ризик конфіскації, але не усуне його повністю.