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ПОЛІТИКА

Європа ігнорує репресії Ердогана та протести в Туреччині через загрозу з боку росії — WSJ

02 квітня 2025, 10:32
Європа ігнорує репресії Ердогана та протести в Туреччині через загрозу з боку росії — WSJ
Фото: reuters.com
Європейські країни стримано реагують на внутрішньополітичні події в Туреччині, зокрема арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу,

Європа дедалі більше зміцнює співпрацю з Туреччиною в оборонній сфері, незважаючи на придушення демократичної опозиції Анкарою. Це відображає зміну пріоритетів європейських країн, які зосереджені на безпеці через загрозу з боку росії та невизначеність у відносинах зі США.

Про це пише The Wall Street Journal.

Туреччина, маючи другу за чисельністю армію в НАТО, є важливим партнером у забезпеченні стабільності в регіоні. У новій Білій книзі ЄС з питань оборони її названо серед ключових союзників поряд із Великою Британією, Норвегією та Канадою. Водночас європейські країни стримано реагують на внутрішньополітичні події в Туреччині, зокрема арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу, який міг би стати головним суперником Реджепа Таїпа Ердогана на виборах.

Попри заяви про "глибоке занепокоєння" ситуацією з демократією в Туреччині, європейські лідери уникають різких кроків, не бажаючи ризикувати оборонним партнерством. Як зазначає експерт із безпекової політики Ніко Ланге, "Європа не може дозволити собі розкіш зосереджуватися лише на демократичних цінностях, коли її безпека під загрозою".

Паралельно Туреччина намагається маневрувати між Заходом і росією, залишаючись важливим торговим партнером москви, але водночас підтримуючи Україну та забороняючи російським кораблям вхід у Чорне море. Однак можливе перезавантаження відносин США та росії за президентства Дональда Трампа може посилити геополітичні ризики для Анкари.

На думку аналітиків, Європа може продовжити співпрацю з Туреччиною у сфері оборони, однак придушення опозиції в країні може викликати зростання напруги. Як заявила Камілла Гранд, екс-помічниця генсека НАТО, "питання лише в тому, скільки ще Захід готовий терпіти".

Нагадаємо, 29 березня десятки тисяч людей зібралися в Стамбулі на акцію протесту проти ув'язнення мера Екрема Імамоглу, головного суперника президента Тайіпа Ердогана, що стала найбільшою демонстрацією, яку Туреччина бачила за останні десять років.

ЄвропаТуреччинаРеджеп Таїп Ердоган

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