Європа торік скоротила експорт газу трубопроводом з рф на 55% – Reuters
Про це пише агентство Reuters, посилаючись на дані європейської газотранспортної групи Entsog і звіт "Газпрому".
Середньодобовий трубопровідний експорт російського газу в Європу у 2023 році знизився зі 174,8 до 77,6 мільйона кубометрів.
До підрахунків не входить скраплений природний газ, поставки якого в Європу у 2023 році - зросли.
На піку споживання в 2018-2019 роках річні поставки російського газу до Європи були 175-180 мільярда кубометрів.
За даними "Газпрому" і підрахунками Reuters, в 2022-му росія поставила до Європи загалом близько 63,8 мільярда кубометрів газу різними маршрутами.
Проте зі скрапленим газом ситуація протилежна. Так, через порти ЄС продається понад 20% російського скрапленого газу.