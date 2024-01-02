Поставки природного газу в Європу російським "Газпром" в 2023 році скоротилися на 55,6% до 28,3 мільярда кубометрів.

Про це пише агентство Reuters, посилаючись на дані європейської газотранспортної групи Entsog і звіт "Газпрому".

Середньодобовий трубопровідний експорт російського газу в Європу у 2023 році знизився зі 174,8 до 77,6 мільйона кубометрів.

До підрахунків не входить скраплений природний газ, поставки якого в Європу у 2023 році - зросли.

На піку споживання в 2018-2019 роках річні поставки російського газу до Європи були 175-180 мільярда кубометрів.

За даними "Газпрому" і підрахунками Reuters, в 2022-му росія поставила до Європи загалом близько 63,8 мільярда кубометрів газу різними маршрутами.

Проте зі скрапленим газом ситуація протилежна. Так, через порти ЄС продається понад 20% російського скрапленого газу.