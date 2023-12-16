Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європа повинна переозброїтися на тлі нових загроз – міністр оборони Німеччини

16 грудня 2023, 10:59
Європа повинна переозброїтися на тлі нових загроз – міністр оборони Німеччини
На тлі того, як США збільшують увагу до Індо-Тихоокеанського регіону, Європі необхідно більше самостійності.

Європа повинна забезпечити собі кращу обороноздатність, оскільки до кінця десятиліття можуть з'явитися нові військові загрози, навіть якщо увага її союзника у сфері безпеки США зміститься на Індо-Тихоокеанський регіон, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Про це повідомляє Reuters.

росія значно збільшила виробництво зброї, щоб продовжувати вторгнення в Україну, також вона загрожує країнам Балтії, Грузії та Молдові, сказав Пісторіус в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Тим часом Сполучені Штати, швидше за все, скоротять військову присутність у Європі, оскільки починають приділяти більше уваги Індо-Тихоокеанському регіону.

"Ми, європейці, повинні більше долучатися до досягнення безпеки на нашому власному континенті", - сказав Пісторіус, зазначивши, однак, що регіону знадобиться час, аби збільшити виробництво озброєнь.

"У нас є близько 5-8 років, щоб надолужити згаяне, з точки зору збройних сил, промисловості та суспільства", - додав він.

За його словами, Європа усвідомлює, що їй, можливо, доведеться компенсувати потенційне зменшення американської допомоги Україні, якщо Вашингтон не зможе домовитися про нове фінансування.

Обрання більш дружнього до Європи уряду в Польщі тепер має дозволити Веймарському трикутнику - Берліну, Парижу і Варшаві, більше розвивати військову співпрацю, вважає Пісторіус.

"Ми повинні з'ясувати, як найкраще розташуватися на східному фланзі на основі оборонних планів НАТО", - сказав він, зазначивши, що хоче якнайшвидше відвідати Польщу наступного року.

Пісторіус поки не передбачає того, що армія Німеччини повторить подібні масштабні місії, які вона виконувала в Афганістані та Малі. 

"Але невеликі місії, зокрема, у сфері військового консультування або співпраці з країнами, які не обов'язково поділяють наші цінності, будуть мати важливе значення. Альтернативою було б припинити будь-які контакти з цими країнами і просто віддати їх росіянам і китайцям, а це було б значно небезпечніше", - заявив він.

НімеччинаНАТОрф тероризмПісторіус

Останні матеріали

Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється