Європа повинна переозброїтися на тлі нових загроз – міністр оборони Німеччини

На тлі того, як США збільшують увагу до Індо-Тихоокеанського регіону, Європі необхідно більше самостійності.

Європа повинна забезпечити собі кращу обороноздатність, оскільки до кінця десятиліття можуть з'явитися нові військові загрози, навіть якщо увага її союзника у сфері безпеки США зміститься на Індо-Тихоокеанський регіон, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Про це повідомляє Reuters.

росія значно збільшила виробництво зброї, щоб продовжувати вторгнення в Україну, також вона загрожує країнам Балтії, Грузії та Молдові, сказав Пісторіус в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Тим часом Сполучені Штати, швидше за все, скоротять військову присутність у Європі, оскільки починають приділяти більше уваги Індо-Тихоокеанському регіону.

"Ми, європейці, повинні більше долучатися до досягнення безпеки на нашому власному континенті", - сказав Пісторіус, зазначивши, однак, що регіону знадобиться час, аби збільшити виробництво озброєнь.

"У нас є близько 5-8 років, щоб надолужити згаяне, з точки зору збройних сил, промисловості та суспільства", - додав він.

За його словами, Європа усвідомлює, що їй, можливо, доведеться компенсувати потенційне зменшення американської допомоги Україні, якщо Вашингтон не зможе домовитися про нове фінансування.

Обрання більш дружнього до Європи уряду в Польщі тепер має дозволити Веймарському трикутнику - Берліну, Парижу і Варшаві, більше розвивати військову співпрацю, вважає Пісторіус.

"Ми повинні з'ясувати, як найкраще розташуватися на східному фланзі на основі оборонних планів НАТО", - сказав він, зазначивши, що хоче якнайшвидше відвідати Польщу наступного року.

Пісторіус поки не передбачає того, що армія Німеччини повторить подібні масштабні місії, які вона виконувала в Афганістані та Малі.

"Але невеликі місії, зокрема, у сфері військового консультування або співпраці з країнами, які не обов'язково поділяють наші цінності, будуть мати важливе значення. Альтернативою було б припинити будь-які контакти з цими країнами і просто віддати їх росіянам і китайцям, а це було б значно небезпечніше", - заявив він.