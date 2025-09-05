Європа розробила план розгортання миротворців в Україні – WSJ
05 вересня 2025, 11:50
Фото: Генштаб ЗСУ
Планується розгорнути відразу дві групи сухопутних сил
Керівники армій Європи розробили детальний план розгортання миротворців, що включає дві групи сухопутних сил в Україні: одна для навчання і підтримки української армії, а друга, окрема - "гарантуюча" сила, покликана відлякати можливе майбутнє вторгнення росії.
Про це заявив європейський дипломат на умовах анонімності, пише The Wall Street Journal.
За поточним планом уже є зобов'язання з розгортання понад 10 000 солдатів, уточнивши, що повітряні патрулі над українським небом будуть виконуватися силами, що базуються за межами країни.
Ці плани на саміті, в якому взяли участь офіційні особи з 35 країн, обговорювалися за участю деяких американських генералів, а також глави Оперативного командування НАТО.
Повідомляється, що нещодавно Трамп став більш прихильно ставитися до ідеї надання США будь-якої форми гарантій безпеки Україні, але залишався розпливчастим щодо того, який саме вигляд матиме ця підтримка. Минулого місяця він дав зрозуміти, що США готові використовувати авіацію для підтримки європейських сил безпеки в Україні, але виключив розгортання американських наземних військ.
Європейські офіційні особи впевнені, що США продовжать надавати розвідувальну та інформаційну підтримку Україні.