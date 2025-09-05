Європа розробила план розгортання миротворців в Україні – WSJ

Планується розгорнути відразу дві групи сухопутних сил

Керівники армій Європи розробили детальний план розгортання миротворців, що включає дві групи сухопутних сил в Україні: одна для навчання і підтримки української армії, а друга, окрема - "гарантуюча" сила, покликана відлякати можливе майбутнє вторгнення росії.

Про це заявив європейський дипломат на умовах анонімності, пише The Wall Street Journal.

За поточним планом уже є зобов'язання з розгортання понад 10 000 солдатів, уточнивши, що повітряні патрулі над українським небом будуть виконуватися силами, що базуються за межами країни.

Ці плани на саміті, в якому взяли участь офіційні особи з 35 країн, обговорювалися за участю деяких американських генералів, а також глави Оперативного командування НАТО.