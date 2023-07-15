Європа все ще чекає офіційного дозволу від США на навчання українських пілотів на F-16 – Politico

У Держдепі відмовились від коментарів.

Коаліція європейських країн, яка цього тижня пообіцяла розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, все ще чекають на офіційне схвалення програми з боку США.

Про це Politico повідомили американські і європейські посадовці.



Офіційно навчання можуть розпочатися лише після того, як Держдепартамент США офіційно не підпише запит на передачу інструкцій, авіасимуляторів та інших матеріалів, пов'язаних з літаками – а цього ще не сталося.



Хоча президент Джо Байден пообіцяв дати зелене світло програмі, офіційний запит "все ще розглядається", сказав представник Пентагону Гаррон Гарн.



Наразі немає жодних ознак того, що США не схвалять програму, але запити європейців вже кілька тижнів перебувають на розгляді.