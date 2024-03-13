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Європарламент закликав до термінового ембарго на агропродукцію з рф

13 березня 2024, 17:59
Європарламент закликав до термінового ембарго на агропродукцію з рф
Фото: reuters.com
росія вкидає своє продовольство в Європу і використовує його як зброю, каже депутат Європарламенту Анджей Халіцький.

Делегати від політичних груп у  Європейському парламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію з росії та білорусі.

Про це повідомляє DW.

Терміново ввести ембарго на російські агропродукти закликав від імені групи найбільшої в Європарламенті Європейської народної партії поляк Анджей Халіцький. Він заявив, що його колеги чекають від Єврокомісії законопроекту, який буде представлений на засіданні Ради ЄС.

"росія вкидає своє продовольство в Європу і використовує його як зброю. Зараз ми спостерігаємо зростання імпорту продовольства і зернових з росії та білорусі за демпінговими цінами. Це вкрай тривожна тенденція", – сказав він, навівши статистичні дані. Згідно з ними, у Нідерландах цей імпорт зріс на 70% порівняно з показниками річної давності, а в Іспанії, Німеччині та Італії – на 40%.

Якомога швидше припинити імпорт зерна та інших російських і білоруських продуктів на ринок ЄС закликав литовський депутат Пятрас Ауштрявічюс, який представляв групу Renew Europe.

"Торгівля ЄС із державою-агресором росією і білоруссю, яка її підтримує, аморальна і має бути припинена. Виручка служить військовим цілям агресорів, а це працює проти українців і проти всіх нас», – переконаний він. За його даними, у 2023 році рф і білорусь продали на ринок ЄС понад 1,5 млн тонн зерна, що створює нечесну цінову конкуренцію, погіршуючи становище фермерів у Євросоюзі.

Іспанка Клара Агілера, яка представляла групу Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, вказала, що для них важливо зосередитися на стабілізації сільськогосподарського виробництва ЄС. Тому її група може погодитися з подібними обмежувальними заходами щодо росії.

За ембарго висловилися і польська депутатка Ганна Фотига, яка виступала від імені групи "Європейські консерватори і реформісти", а також французький парламентарій Жиль Лебретон, який представляв групу "Ідентичність і демократія".

Єврокомісарка Ілва Йоганссон заявила, що на тлі зростаючого імпорту в ЄС продуктів харчування з росії деякі країни Євросоюзу порушили питання про наплив дешевого російського зерна. Так, Єврокомісії було повідомлено про рішення Латвії запровадити заборону на ввіз деяких білоруських і російських сільськогосподарських і продовольчих товарів, та вона продовжує її аналізувати.

За даними Брюсселя, близько 60% усього довоєнного імпорту з росії в ЄС уже підпадає під штрафні заходи. Водночас до цього списку принципово не входять сільгосппродукти і добрива.

Європарламентагропродукціявійна в Україніросія окупанти

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