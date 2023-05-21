Європейська комісія вже цього року може розпочати переговори щодо вступу Молдови до ЄС – Роберта Мецола

Президентка Європарламенту зробила заяву на мітингу у Кишиневі

21 травня президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підтвердила інформацію про те, що Європейська комісія вже цього року може розпочати переговори щодо вступу Молдови до ЄС.

Про це політикиня заявила у Кишиневі на багатотисячному мітингу на підтримку євроінтеграції країни.

"Для мене велика честь стояти тут із (президенткою Молдови) Майєю Санду, жінкою, яка уособлює те, що означає бути європейкою. Лідеркою, яка надихає. Президенткою, яка має сміливість змінити хід історії в Молдові і яка змінить обличчя Європи. І, пані Президент, я хочу стояти поруч з вами, коли ваша велика країна офіційно розпочне переговори про вступ, сподіваюсь, навіть цього року", – заявила Мецола.

Також президентка Європарламенту зробила ще кілька надихаючих заяв для зібрання у Кишиневі: "Ми тут, щоб підтвердити ваш європейський вибір, підтримати ваш вибір приєднатися до Європейського Союзу в якості держави-члена, підкреслити, що ваші права заслуговують на такий же захист, який членство в ЄС пропонує іншим громадянам нашого Союзу. Європа - це ваша сім'я, і це ваше право обирати долю вашої країни. Ви обираєте Європу, і Європа прийме вас з розпростертими обіймами і відкритими серцями".

Мецола нагадала, що у 2021 році Європейський парламент виділив Молдові понад один мільярд євро фінансової підтримки, в тому числі на проведення реформ у зв'язку з майбутнім членством в Європейському Союзі.

"Ми будемо підтримувати вас на цьому шляху стільки, скільки буде потрібно", – заявила президентка Європарламенту.

Вона зазначила, що Молдова "вже готова до глибшої інтеграції в єдиний ринок ЄС і до посилення співпраці в галузі цифровізації та телекомунікацій".

У лютому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що термін, за який Україна зможе розпочати переговори про вступ до ЄС, не може бути точно визначений, оскільки залежатиме від успіху української влади у виконанні завдань, визначених на шляху до Євросоюзу. Вже у травні вона уточнила, що перед початком переговорів будуть підготовлені дві доповіді – проміжна у червні та остаточна у жовтні.

"І я думаю, що (Європейська) Рада у грудні ухвалюватиме рішення щодо цієї доповіді, в якій не лише Україна, а й інші потенційні кандидати", – зазначила глава Єврокомісії.