Європейські країни скаржаться на масові глушіння GPS із боку росії

Європейські держави, що мають спільний кордон із росією та вихід до Балтійського моря, повідомили про різке зростання випадків глушіння та підміни сигналів GPS і зв’язку.

Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія направили до Міжнародного союзу телекомунікацій офіційний лист, у якому заявили про небезпечне посилення радіонавігаційних перешкод. За даними естонського регулятора, проблеми із сигналом фіксуються у 85% авіарейсів країни, часто відбувається підміна координат.

У Литві повідомили, що кількість інцидентів із GPS за рік зросла у 22 рази. Розслідувальне видання «Точний» із посиланням на супутникові знімки заявило, що росія зводить у Калінінградській області кругову антенну решітку, здатну контролювати зв’язок НАТО в регіоні та забезпечувати розвідку.

Європейська організація з безпеки аеронавігації підтверджує: кількість збоїв у роботі GPS над Балтійським регіоном стрімко зростає ще з 2022 року. У країнах НАТО підозрюють, що це наслідок активної роботи російських систем радіоелектронної боротьби, розташованих поблизу кордонів ЄС.