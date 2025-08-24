Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європейські країни скаржаться на масові глушіння GPS із боку росії

24 серпня 2025, 19:21
Європейські країни скаржаться на масові глушіння GPS із боку росії
Фото: LB
Зокрема, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія направили до Міжнародн

Європейські держави, що мають спільний кордон із росією та вихід до Балтійського моря, повідомили про різке зростання випадків глушіння та підміни сигналів GPS і зв’язку.

Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія направили до Міжнародного союзу телекомунікацій офіційний лист, у якому заявили про небезпечне посилення радіонавігаційних перешкод. За даними естонського регулятора, проблеми із сигналом фіксуються у 85% авіарейсів країни, часто відбувається підміна координат.

У Литві повідомили, що кількість інцидентів із GPS за рік зросла у 22 рази. Розслідувальне видання «Точний» із посиланням на супутникові знімки заявило, що росія зводить у Калінінградській області кругову антенну решітку, здатну контролювати зв’язок НАТО в регіоні та забезпечувати розвідку.

Європейська організація з безпеки аеронавігації підтверджує: кількість збоїв у роботі GPS над Балтійським регіоном стрімко зростає ще з 2022 року. У країнах НАТО підозрюють, що це наслідок активної роботи російських систем радіоелектронної боротьби, розташованих поблизу кордонів ЄС.

війнаGPSЄвросоюзросія загроза

Останні матеріали

Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється