Європейські союзники сумніваються в ефективності генсека НАТО Марка Рютте – Bloomberg

Європейські союзники ставлять під сумнів ефективність роботи генсека НАТО Марка Рютте на тлі тиску з боку США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами людей, знайомих із ситуацією, які говорили на умовах анонімності, європейські союзники починають сумніватися в доречності та ефективності ставлення Рютте до Трампа.

Видання зазначає, що незважаючи на здатність Рютте знаходити спільну мову з Трампом, президент США скоротив допомогу Україні, зміцнив російське фінансове становище і почав війну проти Ірану. Деякі джерела видання вважають, що надмірна рішучість Рютте щодо війни проти Тегерана могла змусити Трампа очікувати підтримки з боку НАТО.

У матеріалі йдеться про те, що Рютте спробує пом’якшити критику Трампа з приводу того, що союзники по НАТО відмовилися допомогти йому захистити торгові судна в Ормузькій протоці або дозволити США використовувати свої бази для нападу на Іран.

Видання зазначає, що Рютте уникає "типових" бюрократичних каналів. Замість цього він спілкується з президентом США безпосередньо, іноді телефоном, іноді даючи інтерв'ю телеканалам, які, як він знає, дивитимуться Трамп і його найближче оточення.

За словами джерел, такий підхід забезпечив Рутте привілейований доступ до Трампа серед європейських лідерів. Цей неофіційний канал зв’язку дозволив Рютте в приватному порядку підштовхувати Трампа. За словами джерел, Рютте, можливо, допоміг відмовити Трампа від прагнення придбати Гренландію.

Однак, як сказав інший європейський дипломат, усі розуміють, що Рютте не може завадити Трампу ухвалювати радикальні рішення, незалежно від того, схвалює глава НАТО їх чи засуджує.

"Це важка і невдячна робота", — сказав Лунгеску, колишній прес-секретар НАТО.