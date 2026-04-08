Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європейські союзники сумніваються в ефективності генсека НАТО Марка Рютте – Bloomberg

08 квітня 2026, 14:27
Європейські союзники сумніваються в ефективності генсека НАТО Марка Рютте – Bloomberg
Фото: REUTERS
Незважаючи на здатність Рютте знаходити спільну мову з Трампом, президент США скоротив допомогу Україні, зміцнив російське фінансове становище і почав війну проти Ірану.

Європейські союзники ставлять під сумнів ефективність роботи генсека НАТО Марка Рютте на тлі тиску з боку США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами людей, знайомих із ситуацією, які говорили на умовах анонімності, європейські союзники починають сумніватися в доречності та ефективності ставлення Рютте до Трампа.

Видання зазначає, що незважаючи на здатність Рютте знаходити спільну мову з Трампом, президент США скоротив допомогу Україні, зміцнив російське фінансове становище і почав війну проти Ірану. Деякі джерела видання вважають, що надмірна рішучість Рютте щодо війни проти Тегерана могла змусити Трампа очікувати підтримки з боку НАТО.

У матеріалі йдеться про те, що Рютте спробує пом’якшити критику Трампа з приводу того, що союзники по НАТО відмовилися допомогти йому захистити торгові судна в Ормузькій протоці або дозволити США використовувати свої бази для нападу на Іран.

Видання зазначає, що Рютте уникає "типових" бюрократичних каналів. Замість цього він спілкується з президентом США безпосередньо, іноді телефоном, іноді даючи інтерв'ю телеканалам, які, як він знає, дивитимуться Трамп і його найближче оточення. 

За словами джерел, такий підхід забезпечив Рутте привілейований доступ до Трампа серед європейських лідерів. Цей неофіційний канал зв’язку дозволив Рютте в приватному порядку підштовхувати Трампа. За словами джерел, Рютте, можливо, допоміг відмовити Трампа від прагнення придбати Гренландію. 

Однак, як сказав інший європейський дипломат, усі розуміють, що Рютте не може завадити Трампу ухвалювати радикальні рішення, незалежно від того, схвалює глава НАТО їх чи засуджує.

"Це важка і невдячна робота", — сказав Лунгеску, колишній прес-секретар НАТО.

НАТОДональд ТрампЄвросоюзМарк Рютте

Останні матеріали

Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється