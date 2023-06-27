Європейські Vitol і Gunvor досі купують нафтопродукти в рф

Два найбільших енерготрейдери Vitol і Gunvor досі лишаються великими покупцями нафтопродуктів з росії.

Обидві компанії після вторгнення рф в Україну заявляли про скорочення бізнесу з росією.

Про це пише Financial Times.

Видання проаналізувало, що обидві компанії входять до першої десятки покупців таких нафтопродуктів, як бензин і дизильне паливо.

Компанія Gunvor зі штаб-квартирою у Швейцарії була восьмим за величиною покупцем за вартістю, поставивши 1 млн тонн нафтопродуктів на суму близько $540 млн, згідно з даними, опрацьованими Financial Times. Своєю чергою Vitol, топменеджери якої переважно працюють у Лондоні та Женеві, був 10-м найбільшим покупцем, відвантаживши близько 600 000 тонн на суму близько $400 млн.

Обидві компанії підтвердили, що є постійними покупцями російських нафтопродуктів, але заперечили суми. Загалом дані показують, що за перші чотири місяці цього року 50 компаній експортували з росії нафтопродуктів на загальну суму 16 млрд.

Однак проблема дотримання цінових обмежень на російські нафтопродукти, впроваджені G7 цьогоріч у лютому, у поєднанні з репутаційним ризиком для Європи від продовження торгівлі з росією призвела до того, що багато європейських трейдерів, у тому числі BP і Shell, повністю припинили роботу з російськими поставками.

Митні декларації експортерів є одним з останніх інструментів аналізу російських торговельних потоків після того, як торік росія припинила публікувати зведену митну статистику.

Gunvor заявила, що згідно з її даними, компанія придбала трохи більше 700 тис. тонн за цей період на суму близько $330 млн.

У Vitol повідомили, що митні декларації не відповідають його внутрішнім показникам, але відмовилися надати власні дані. Компанія повторила коментар головного виконавчого директора Рассела Харді в березні, що вона торгувала "менше 100 000 барелів на день", що означає максимум близько 1,5 млн тонн за чотири місяці.

Митні дані показують, що Gunvor і Vitol - це єдині західні компанії, які все ще входять до десятки найбільших покупців російських нафтопрудуктів. Інші вісім найбільших покупців є сумішшю трейдерів, які контролюються росією, а також нещодавно створені фірми в ОАЕ, Гонконгу і Сінгапурі.

Крім того, як зазначає FT, женевська Trafigura, яка разом з Vitol була одним із найбільших ліфтерів російської нафти до війни, до десятки не входить, проте продовжує купувати деякі види нафтопродуктів. Швейцарський трейдер отримав вантаж російського дизельного палива на терміналі в Аргентині минулого тижня, згідно з даними відстеження суден від Kpler.

Trafigura відмовилася від коментарів.

У Vitol заявили, що експорт російських нафтопродуктів відповідає "всім чинним законодавчим і нормативним актам".