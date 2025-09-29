Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європейський Союз знову запровадив санкції проти Ірану

29 вересня 2025, 13:49
Європейський Союз знову запровадив санкції проти Ірану
Фото: reuters.com
Водночас в ЄС додали, що "двері для дипломатичних переговорів залишаються відкритими".

Європейський Союз підтвердив 29 вересня, що відновив санкції проти Ірану, слідом за аналогічним кроком Організації Об'єднаних Націй.

"Сьогодні ЄС відновив санкції проти Ірану у відповідь на його постійне недотримання ядерної угоди", — йдеться в заяві ЄС.

ЄС заявив, що санкції включають заморожування активів Іранського центрального банку та інших іранських банків, а також заборону на поїздки для деяких іранських чиновників.

Про це інформує Reuters.

ЄС також заборонив Ірану купувати і транспортувати сиру нафту, а також продавати або постачати золото і певне військово-морське обладнання.

28 вересня Організація Об'єднаних Націй відновила ембарго на поставки зброї та інші санкції проти Ірану через його ядерну програму після процесу, ініційованого європейськими державами, на який Тегеран попередив, що відповість жорсткими заходами.

